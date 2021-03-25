О летнем отдыхе в детских лагерях

«Каждый год, по сути, родители играют в русскую рулетку, отправляя своих детей на летний отдых в оздоровительный лагерь»

Контекст: 50 детей отравились в детском лагере в Санкт-Петербурге в 2013 году. Они стали жаловаться на повышенную температуру, рвоту, боли в горле и слабость, десятерых из них пришлось госпитализировать. Позже выяснилось, что причиной отравления стали некачественные продукты и антисанитария на кухне.