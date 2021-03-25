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Детский лагерь как русская рулетка и националистический угар. Топ-10 цитат первого официального представителя Следственного комитета

Бывший официальный представитель следственного Комитета Владимир Маркин умер сегодня в возрасте 64 лет. "Собеседник" публикует его самые запомнившиеся цитаты

Фото: sledcom.ru

О летнем отдыхе в детских лагерях

«Каждый год, по сути, родители играют в русскую рулетку, отправляя своих детей на летний отдых в оздоровительный лагерь»

Контекст: 50 детей отравились в детском лагере в Санкт-Петербурге в 2013 году. Они стали жаловаться на повышенную температуру, рвоту, боли в горле и слабость, десятерых из них пришлось госпитализировать. Позже выяснилось, что причиной отравления стали некачественные продукты и антисанитария на кухне.

О националистическом угаре и сексуальных меньшинствах

«Националистический угар — это не единственный путь к утрате человеческого облика. Есть и другие способы. Например, публичная активность сексуально озабоченных «агрессивно-послушных меньшинств». Со стороны это выглядит как некий цирк, карнавал, представление для детей, а не для взрослых. Именно на неопытность детей это и рассчитано»

Контекст: в 2014 году в Британии проводили эксперименты по блокированию полового созревания у детей 12-14 лет. Владимир Маркин возмутился таким произволом и написал статью «О ползучем расчеловечивании», опубликованную в «Известиях».

О том, как мэр Марселя воспринял поведение российских болельщиков

«Нормальный мужик, как он должен быть, вызывает удивление. Они же привыкли «мужиков» на гей-парадах видеть...»

Контекст: во время Евро-2016 футбольные болельщики в Марселе устроили беспорядки: кричали, дрались, кидались бутылками. Зачинщиками конфликта французские власти сочли русских приезжих.

Об Украине

«В номинации по самым безумным и глупым заявлениям представителям Незалежной нет равных. Только повод дай»

Контекст: после воссоединения Крыма с Россией Владимир Маркин стал одним из главных оппонентов Украины в среде публичных персон. Он часто высказывался об украинской власти, украинских СМИ и военных в резком, язвительном тоне. Иногда переходил на оскорбления.

О событиях на Болотной площади

«То, что массовые беспорядки были, вы, наверное, не будете отрицать, вы все это видели. И сотрудники полиции действовали строго в рамках закона. Полицейские действовали защищая закон, защищали порядок»

Контекст: полицейские схлестнулись с протестантами на Болотной площади 6 мая 2012 года. Власти решили подавить «Марш миллионов», направленный против результатов президентских выборов, и это привело к беспорядкам. В результате около 30 человек стали фигурантами знаменитого «болотного дела».

О своей работе

«Знаете, мне иногда звонят журналисты по мобильному телефону и задают вопросы, предполагая, что я читаю все уголовные дела. Представляют меня таким гением или по меньшей мере компьютером, который запоминает все и знает все о всех. Могу вас огорчить: это не так. Я не гений».

Контекст: в 2013 году репортер «Газеты.Ru» задал главе СК такой вопрос: «Еще одно громкое дело – «Оборонсервис». Вопрос в следующем: как движется следствие, насколько скоро дело может быть передано в суд? Многие читатели интересуются, почему экс-министр обороны Сердюков проходит как свидетель по этому делу".

О чиновниках

«Нелишне было бы напомнить чиновникам самого разного уровня, которые «путают свою личную шерсть с государственной»: остановитесь, пока не поздно!»

Контекст: в 2015 году против губернатора Сахалина, Александра Хорошавина, возбудили уголовное дело о получении взятки.

О коррупции

«Воруют по-взрослому, а оправдываются, как дети».

Контекст: в 2016 году губернатор Кировской области Никита Белых также попался на взятке.

О законах

«Знаете, наше дело — расследовать уголовные дела по тем законам, которые действуют в стране. А рассуждать, насколько либеральны те или иные законы или не либеральны, жесткие или мягкие, это не наше дело».

Контекст: в 2013 году сотрудник «Газеты.Ru» проводил онлайн-интервью с Владимиром Маркиным, где последний рассказывал о ходе самых громких уголовных дел.

О твиттере

«Создавая свой аккаунт, я не собирался просто потусоваться в твиттере: пью кофе, поехал туда, выехал оттуда, увидел — рассказал, не увидел — тоже рассказал. Я его создавал действительно для «обратной связи»

Контекст: в рамках того же онлайн-интервью «Газеты.Ru» Владимир Маркин упомянул и о своем аккаунте в социальной сети.


Подготовила Дарья Молодых

Умер первый официальный представитель СК Владимир Маркин

Теги: #Маркин

Рубрика: Общество

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