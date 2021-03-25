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Умер первый официальный представитель СК Владимир Маркин

До того, как попасть в Следственный комитет, он работал журналистом и продюсером на ТВ

Фото: СК РФ

Умер бывший официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, сообщает СК РФ. 

«Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжелая утрата для всех нас», – говорится на сайте ведомства. 

В СК также отметили, что Марков был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела, был человеком с четкой гражданской позицией. При его участии образ современного российского следователя стал прочно ассоциироваться у людей с независимым, честным и принципиальным офицером, а работа ведомства – с прозрачностью и объективностью, подчеркнули следователи.

Теги: #Маркин

Рубрика: Общество

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