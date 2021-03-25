Умер первый официальный представитель СК Владимир Маркин

Умер бывший официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, сообщает СК РФ.

«Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжелая утрата для всех нас», – говорится на сайте ведомства.

В СК также отметили, что Марков был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела, был человеком с четкой гражданской позицией. При его участии образ современного российского следователя стал прочно ассоциироваться у людей с независимым, честным и принципиальным офицером, а работа ведомства – с прозрачностью и объективностью, подчеркнули следователи.