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Родители не лгали: рождаемость в России растёт вместе с ростом площадей капустных полей

Демографы удивились, когда выяснили, что на рост популяции влияет отнюдь не материнский капитал

Фото: Global Look Press, АГН Москва

Число новорожденных так же росло с 2007 по 2011 годы, как и масштабы сельхозугодий, выделенных под выращивание капусты. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Демография упала».

Кажется, «мудрость предков» о том, что новых налогоплательщиков находят в капусте – не такой уж миф.

Инфографика: Twitter @popdemography

Чтобы подтвердить эту теорию, демографы привели и другой график, на котором видно, как поступательно с 2014 по 2018 год сокращался коэффициент рождаемости синхронно с гектарами, выделяемыми под посев капусты.

В твиттере своего научно-популярного проекта команда авторов также отметила, что в восточных странах Евросоюза, где в нулевых росла рождаемость, так же росла и популяция аистов. Тоже повод задуматься.

На всякий случай ученые уточнили, что их исследование – шуточное. И оно лишний раз доказывает научное правило «корреляция – не означает причинность».

Теги: #демография

Рубрика: Общество

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