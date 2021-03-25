Родители не лгали: рождаемость в России растёт вместе с ростом площадей капустных полей

Число новорожденных так же росло с 2007 по 2011 годы, как и масштабы сельхозугодий, выделенных под выращивание капусты. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Демография упала».

Кажется, «мудрость предков» о том, что новых налогоплательщиков находят в капусте – не такой уж миф.