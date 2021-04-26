Минтруд: одна из причин сокращения численности россиян – низкая рождаемость

По прогнозу Минэкономразвития, численность населения к 2024 году сократится на 1,7 млн человек по сравнению с уровнем 2020 года.

Как рассказали РБК в Министерстве труда и социальной защиты, сделанный ранее Министерством экономического развития прогноз по численности населения до 2024 года обусловлен рядом факторов, включая снижение рождаемости как отголосок демографических волн 1990-х годов.

В ведомстве объяснили, что рождаемость определяется долгосрочными демографическими трендами. «Сейчас в активный детородный возраст вступают молодые женщины, рожденные в 90-х — в период самого существенного демографического спада, соответственно, число потенциальных матерей снижается», — заявили в Минтруде.

По мнению чиновников, несмотря на сокращение численности молодежи, темпы снижения рождаемости в прошлом году упали с 7,5 до 3,3%.

В 2021 году, по данным Росстата, рождаемость уменьшилась на 3,3% (48,7 тысячи человек) — до 1,436 млн. Коэффициент рождаемости в 2019-м составил 1,5 ребенка на одну женщину против 1,78 в 2015 году.

В Минтруде считают, что такие меры поддержки населения, как материнский капитал и ежемесячные выплаты на ребенка помогут обеспечить замедление темпов уменьшения рождаемости и впоследствии перейти к ее росту.

По данным Росстата, общая смертность в 2020 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 323,8 тысячи человек, или на 18%. Естественная убыль населения составила 688,7 тысячи человек — почти в два раза больше, чем в начале 2020-го прогнозировал Росстат (минус 355,7 тысячи).

По предварительному анализу, к началу 2025 года население страны составит 144,6 млн человек — на 1,6 млн меньше, чем в начале 2021-го. В 2022–2025 годах естественная убыль населения, согласно прогнозам, будет составлять 473–679 тысяч человек в год.