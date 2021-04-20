Процент граждан в возрасте 60+ в РФ вырос на фоне чрезмерной смертности

Избыточная смертность среди населения в возрасте 70-74 лет в 2020 году по отношению к 2019 году составила прирост в 25,1%. Об этом пишет телеграм-канал «Демография упала» со ссылкой на данные Росстата.

При этом отмечается, что в возрасте старше 60 лет умерло на 0,8% человек больше в соотношении на тысячу жителей, чем в 2019 году. Около 8 человек на тысячу жителей этой возрастной категории.

Инфографика: tg-канал «Демография упала»

«Безумные теории о преднамеренном прореживании пенсионеров ради экономии бюджета пенсионного фонда не подтверждаются. Пожилое население России в 2020г увеличилось даже несмотря на избыточную смертность», — интерпретирует профессиональное сообщество данные Росстата.

Также телеграм-канал сообщает, что более, чем на два года снизилась продолжительность жизни в Чечне, Липецкой области и Дагестане.