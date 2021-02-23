Первоуральск и Сызрань: где чаще всего в 2019 году умирали от насильственной смерти

94 человека из 100 тысяч в среднем по России умирают от обстоятельств, связанных с «неопределенными намерениями». Об этом пишет телеграм-канал «Демография упала» со ссылкой на данные Росстата по итогам 2019 года.

Демографы объясняют, что за упомянутой формулировкой часто скрываются насильственные смерти.

Первые два места среди самых неблагополучных по этому критерию городов с населением более 100 тысяч человек занимают Первоуральск и Сызрань, где от «неопределенных намерений» в 2019 году умерло около 160 человек на 100 тысяч населения.

Примечательно, что среди городов с минимальным показателем слишком много топонимов из кавказских регионов.



Инфографика: Телеграм-канал «Демография упала»

Отдельно визуализирована статистика для городов с населением более 500 тысяч человек. Здесь стоит отметить, что первые две строчки антирейтинга занимают соседствующие Самара и Тольятти. При этом Тольятти лидирует с отрывом: почти 140 смертей от «неопределенных намерений» на 100 тысяч населения. В Самаре — чуть меньше 120. И напомним, что в числе абсолютных антилидеров по всей стране находится Сызрань, что располагается в Самарской области.

В начале февраля «Коммерсантъ» писал, что за 11 месяцев в Самарской области смертность превысила рождаемость почти на 85%.

Регион теряет экономические позиции. По сравнению с 2019 годом число безработных в области выросло втрое за 2020 год.