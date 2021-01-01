Криминолог объяснил, почему на Новый год люди чаще убивают и ввязываются в драки

Криминолог Владимир Кудрявцев в предновогоднем выпуске ютьюб-шоу «Заходит ученый в бар» объяснил, почему люди в праздники гораздо чаще совершают преступления из разряда побоев и убийств. В том числе это касается Нового года.

По словам криминолога, этот эффект был открыт исследователями социологии преступности еще в 80-х годах и актуален во всем мире. Когда Кудрявцев начал изучать российские графики по числу преступлений по упомянутым статьям, он предположил, что это бюрократические особенности работы полиции: преступления, нераскрытые с прошлого года, перекидывают на следующий. Но оказалось, что статистика отражает реальную картину.

«Куча людей оказываются запертыми в замкнутом пространстве с алкоголем, с людьми, которых они хорошо знают и которые для них важны. И это прям вот чашка Петри, в которой будут развиваться конфликты, которые легко эскалируют до состояния самых непотребных драк», — объясняет криминолог.

Владимир Кудрявцев отмечает, что в праздничные даты преступниками часто оказываются не представители так называемого «маргинального» контингента, для которых характерно противоправное поведение, а обычные граждане.

Криминолог отмечает, что риски довести конфликт до серьезных последствий гораздо вероятнее именно в домашних обстоятельствах, нежели где-то в общественном месте. В кафе или баре сцепившихся недоброжелателей разнимут скорее, чем в компании трех-четырех собутыльников.

Владимир Кудрявцев поясняет, что в подобных ситуациях часто драки являются чем-то вроде «соревнований чести», когда человеку важно перед товарищами сохранить лицо после поступившего в его адрес оскорбления. Часто участники конфликта даже не подозревают, что перепалка завершится чьей-то смертью. «На самом деле большинство убийств – это просто драка, которая зашла очень далеко», — констатирует эксперт.