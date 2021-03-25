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Члены ОНК оспорят в Конституционном суде запрет обсуждать пытки с арестантами

Члены Общественной наблюдательной комиссии дошли до КС с требованием разрешить говорить с заключенными в СИЗО о пытках

Фото: Global Look Press

В 2018 году в законодательство были внесены уточнения, согласно которым сотрудники ФСИН могут прервать беседу правозащитников, посещающих заключенных в СИЗО, если предметом дискуссии стали «вопросы, не относящиеся к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых в местах принудительного содержания». Вооруженные этой статьей закона сотрудники СИЗО «Лефортово» в Москве и «Кресты» в Санкт-Петербурге неоднократно прерывали встречи членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) с арестантами, когда речь заходила о пытках вне СИЗО, пишет «КоммерсантЪ».

Действующие и бывшие члены ОНК Евгений Еникеев, Роман Ширшов и Яна Теплицкая при поддержке юриста Григория Вайпана подали две жалобы в Конституционный суд России, в котором потребовали проверить эту норму на соответствие Основному закону Российской Федерации.

Газета перечисляет ряд примеров, когда под таким предлогом правозащитникам отказали в праве выслушать жалобы подозреваемых на факты пыток, которые могли проходить вне СИЗО — ещё до заключения под стражу. При этом суды неоднократно подтверждали, что такое решение сотрудников ФСИН является законным. Эти случаи перечисляются в жалобах, поданных в КС РФ. Жалобы также направлены в Европейский суд по правам человека.

Опрошенные изданием правозащитники сходятся во мнении, что в реальной жизни эта норма чаще всего применяется избирательно, «когда получено указание начальства, или имеет место личное отношение сотрудника к заключенному».

Теги: #пытки

Рубрика: Общество

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