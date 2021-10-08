Нашли крайнюю: В казанской гимназии, где расстреляли 9 человек, собирают деньги на адвоката директрисе

Срок следствия по делу о стрельбе в казанской гимназии в мае 2021 года продлили до 11 января 2022 года. Об этом сообщает портал «Реальное время», чей корреспондент побывал на заседании Советского райсуда в столице Татарстана.

Напомним, 11 мая в Казним 19-летний Ильназ Галявиев пришел в гимназию №175, где ранее учился, и устроил стрельбу по всем встречавшимся на его пути людям. Погибли семеро учеников и два учителя.

После 20 допросов директор гимназии Амина Валеева из статуса свидетеля перешла в статус обвиняемой. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о халатности. При этом объявление Валеевой обвиняемой со стороны силовиков не афишировалось. Ее не стали задерживать, но взяли с нее подписку о невыезде.

Следствие вменяет директрисе отсутствие профессиональной охраны в школе и неустранение недочетов в системе обеспечения безопасности. Но при этом именно директриса объявила во время инцидента по школьному радио, что все классы должны быть закрыты. Лишь один кабинет оказался открыт, где и были убиты семеро несовершеннолетних и ранен один педагог.

В упомянутом кабинете недостаточно громко работал динамик, но в холле рядом кабинетом громкоговоритель был исправен. Также Валеева отправила сообщение о ЧП в общий чат с педагогами.

Амина Валеева сейчас проходит лечения из-за серьезных проблем со здоровьем.

Отец одного из учеников гимназии рассказал корреспонденту «Казанских ведомостей», что сейчас родители в общем чате договариваются устроить сбор на адвоката для директрисы учреждения, все возмущены тем, что Валеева стала подозреваемой в деле о колумбайне.

«Все сходятся во мнениях, что просто нашли крайнего. Вопросы должны быть к родителям этого подонка, тем, кто выдавал разрешение на оружие, тем, кто огнестрел продавал. Но почему-то вместо них обвинение предъявляют директору», – заявил мужчина.