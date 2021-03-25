Мизулина попросила СК и МВД проверить «плейлист колумбайнеров»

Лига безопасного интернета попросила силовые ведомства проверить девять популярных среди подростков музыкантов, в песнях которых была обнаружена пропаганда терроризма, призывы к ненависти и вражде. Об сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в социальных сетях.

Как рассказала Мизулина, после изучения в социальных сетях страниц подростков, нападавших на учебные заведения, был составлен «список музыкальных произведений, в которых содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений».

По ее словам, данные композиции были обнаружены в плейлистах у всех нападавших. Конкретные песни и исполнители не называются.

«В совокупности с иными деструктивными материалами, которыми активно интересовались подростки, эти произведения, по мнению психологов, привели к формированию у детей и подростков поведенческих шаблонов, связанных с применением насилия», – отмечает она.

Эксперты лиги считают, что эти песни представляют повышенную общественную опасность, поскольку оказывают деструктивное криминогенное влияние на сознание и поведение детей и подростков.

«Распространение подобных произведений должно быть ограничено на территории России. Мы обратились в Следственный комитет России и Министерство внутренних дел с просьбой о проведении проверки», – добавила Мизулина.