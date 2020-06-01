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Суд счел «неразумным» решение МВД о пожизненном запрете на въезд Идраку Мирзализаде

Вместо «пожизненного» запрета на въезд суд распорядился выслать комика Мирзализаде на «разумный» срок

Фото: Скриншот

Идрак Мирзализаде

Замоскворецкий суд Москвы признал незаконным решение Министерства внутренних дел о пожизненной высылке из страны белорусского стендап-комика Идрака Мирзализаде — ему запретили въезд в Россию за неудачную шутку о русских во время одного из выступлений. За неё же он отбыл 10 суток ареста.

Судья лишь частично удовлетворил иск защиты, распорядившись «установить разумный срок вместо пожизненного», пишет адвокат Мирзализаде Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале. Что означает «разумный» срок и кто должен принимать решение о его «разумности», не уточняется.

Защитник также отмечает, что в качестве доказательств на суде представитель МВД ссылался на публикацию на портале «Пикабу», а также на пришедшее в ведомство обращение.

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