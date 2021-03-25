«Преступление века». Бомж «реабилитировал нацизм», суша носки на Вечном огне

В городе Миасс Челябинской области полицейские ранее задержали бомжа, который решил посушить свои носки на Вечном огне. Сперва следствие возбудило против него дело о «Вандализме», но вмешался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, пишет Znak.com, — дело забрали в СК, а квалификацию изменили на часть 3 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Согласно данной статье УК, бомжу теперь грозит до трех лет колонии или штраф до трех миллионов рублей. Также его могут привлечь к исправительным работам.

На суде, где избиралась мера пресечения, следователи СК уверяли, что бомж может скрыться от правосудия, если отпустить его на свободу. Суд с ними согласился и арестовал мужчину на два месяца.

Издание отмечает, что 40-летний бомж, судя по его поведению, может страдать психическими расстройствами и едва ли в момент «осквернения» Вечного огня думал о фашизме. Более того, под вопросом и публичность нарушения, ведь делал он это ночью, а найти его удалось лишь по камерам видеонаблюдения.

«Это именно то, что нужно, чтобы люди поняли, что весь наш патриотический пафос давно уже лишён всякого содержания, — комментирует столько необычную правоприменительную практику политолог Аббас Галлямов. — Он превратился в пустой, бессмысленный ритуал, который воспроизводит себя без всякой привязки к реальной жизни».