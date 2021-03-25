Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 10:53

«Преступление века». Бомж «реабилитировал нацизм», суша носки на Вечном огне

После вмешательства главы СК Бастрыкина бомжа, сушившего носки на Вечном огне, обвинили в реабилитации нацизма

Фото: сайт президента РФ

Александр Бастрыкин

В городе Миасс Челябинской области полицейские ранее задержали бомжа, который решил посушить свои носки на Вечном огне. Сперва следствие возбудило против него дело о «Вандализме», но вмешался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, пишет Znak.com, — дело забрали в СК, а квалификацию изменили на часть 3 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Согласно данной статье УК, бомжу теперь грозит до трех лет колонии или штраф до трех миллионов рублей. Также его могут привлечь к исправительным работам.

На суде, где избиралась мера пресечения, следователи СК уверяли, что бомж может скрыться от правосудия, если отпустить его на свободу. Суд с ними согласился и арестовал мужчину на два месяца.

Издание отмечает, что 40-летний бомж, судя по его поведению, может страдать психическими расстройствами и едва ли в момент «осквернения» Вечного огня думал о фашизме. Более того, под вопросом и публичность нарушения, ведь делал он это ночью, а найти его удалось лишь по камерам видеонаблюдения.

«Это именно то, что нужно, чтобы люди поняли, что весь наш патриотический пафос давно уже лишён всякого содержания, — комментирует столько необычную правоприменительную практику политолог Аббас Галлямов. — Он превратился в пустой, бессмысленный ритуал, который воспроизводит себя без всякой привязки к реальной жизни».
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 4 дня назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 4 дня назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 29 минут назад

Памфилова докажет, что выборы в России честные, засудив журналистов, говорящих обратное

Общество 42 минуты назад

В Воронеже арестовали женщину и мужчину, которые украли труп из могилы, а затем сожгли

Политика 1 час назад

Тбилиси не отдаст Саакашвили Киеву. Он досидит срок в грузинской тюрьме

Общество 1 час назад

Почти у каждого десятого россиянина есть знакомый с биполярным расстройством

Политика 1 час назад

Репост за 150 тысяч: Тверской суд оштрафовал депутата МГД Енгалычеву

Политика 2 часа назад

Британские власти исследуют информацию об оффшорах из «Досье Пандоры»

Общество 2 часа назад

Актер Владимир Машков получит от ЦИК думский мандат единоросса

Общество 3 часа назад

Москва поднялась в рейтинге темпа роста цен на жилье с 92 на пятое место

Общество 3 часа назад

Бастрыкин взял на личный контроль дело о групповом избиении сироты в техникуме

Общество 4 часа назад

Составитель жалоб на «Медузу» и «Важные истории» требует запретить в РФ авторов материала об офшорах элит

Политика 4 часа назад

Главное к 4 октября: Оффшоры Эрнста, Чемезова и Зеленского, Сноуден о «Досье Пандоры», сахалинец сдал 1,5 тонны металла РЖД

Общество 5 часов назад

Опубликованы кадры погони и задержания подозреваемого в тройном убийстве в Гае

Общество 5 часов назад

Автор карикатур на пророка Мухамеда из Швеции Ларс Вилкс погиб в ДТП

Общество 6 часов назад

Роспотребнадзор: У летучих мышей в России выявили коронавирусы

Общество 13 часов назад

Гиганты ритейла объединяются, но цены растут совсем не поэтому

Общество 17 часов назад

Бритни Спирс, Павел Дуров, Мария Захарова: над кем шутили на минувшей неделе в рунете

Общество 17 часов назад

Анжелика в Госдуме: жена Николая Платошкина стала депутатом

Политика 19 часов назад

В Грузии не спешат предъявлением Саакашвили новые обвинения – он арестован по старым

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика