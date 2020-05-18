Сегодня, в 13:27

Следователей натаскали на поиск преступлений в учебниках истории

СК завершил первый выпуск программы подготовки специалистов на расследование дел времен Второй мировой войны

Фото: АГН "Москва"

Александр Бастрыкин

Академия Следственного комитета в Санкт-Петербурге выпустила первый поток слушателей курса повышения квалификации по направлению расследования преступлений нацистов в ходе Второй мировой войны. Тема, как считают в пресс-службе СК, является актуальной, ведь накануне как раз была годовщина окончания войны. С тех пор прошел 81 год.

В перечень материалов для изучения включили уже завершившиеся расследования ведомства «о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированных территориях России [вероятно, имеется ввиду СССР, нацисты пока не оккупировали территорию России, — прим. ред.]»

Кроме того, тренинги затронули тему «патриотического обучения и воспитания» в профильных учебных заведениях.

В пресс-службе поясняют, что таким образом хотят повышать квалификацию следователей, особенно молодых, теперь будут на постоянной основе.

В последние годы Следственный комитет регулярно делает заявления о расследованиях преступлений во времена ВОВ, в том числе геноцида. Подобные дела нередко становятся предметом внимания руководства ведомства и его главы Александра Бастрыкина.

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 2 дня назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 2 недели назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Политика 2 часа назад

"Светлая даль" Кремлю уже не принадлежит. Политолог напомнил власти о заветах Суркова

Общество 3 часа назад

Хочется ещё и стратегического видения

Общество 3 часа назад

Основатель "Мужского государства" снова всё выдумал. Его никто не задерживал

Общество 3 часа назад

Главное к субботе: подозрительные беженцы, Apple отменила слежку, Байден рассекретил 11 сентября

Общество 4 часа назад

Собянин раздаст ветеранам ВОВ по 20 тысяч. Путин давал лишь по 10

Общество 5 часов назад

Глава Минцифры сравнил блокировку YouTube с апокалипсисом

Общество 5 часов назад

Столичный регион сегодня и завтра ждет прохладная и ветреная погода с дождями

Общество 18 часов назад

Хачатуряна признали педофилом, ЦИК едет в Королев, Песков изучает поправки от редакторов: новости к вечеру 3 сентября

Общество 19 часов назад

"Цифровизация граждан": сбором биометрических данных занялось Министерство транспорта

Общество 20 часов назад

"Собираю чемодан и еду открывать чебуречную": в сети обсудили особую налоговую зону на Курилах

Общество 20 часов назад

Во Владимире арестовали на 20 суток Деда Мороза из отряда шамана Габышева

Общество 22 часа назад

Активиста без рук, которого обвиняли в попытке задушить силовика, приговорили к 2 годам условно

Общество 22 часа назад

Экс-министр экономики назвал хорошими новости об ипотеке с 18 лет и прибавке к маткапиталу

Общество 23 часа назад

3 сентября связали с новой Конституцией и предлагают сделать праздником

Происшествия 23 часа назад

В Москве перекрыли съезд на Носовихинское шоссе из-за обнаружения мины

Политика 23 часа назад

ЦИК начала всестороннее расследование тренингов по фальсификациям в Королёве

Общество 23 часа назад

На фоне Белого дома появилась надпись со словами из песни Шуфутинского

Общество 1 день назад

Задержание лидера "Мужского государства" не подтвердилось. Он уже изображал свое убийство

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика