Академия Следственного комитета в Санкт-Петербурге выпустила первый поток слушателей курса повышения квалификации по направлению расследования преступлений нацистов в ходе Второй мировой войны. Тема, как считают в пресс-службе СК, является актуальной, ведь накануне как раз была годовщина окончания войны. С тех пор прошел 81 год.

В перечень материалов для изучения включили уже завершившиеся расследования ведомства «о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированных территориях России [вероятно, имеется ввиду СССР, нацисты пока не оккупировали территорию России, — прим. ред.]»

Кроме того, тренинги затронули тему «патриотического обучения и воспитания» в профильных учебных заведениях.

В пресс-службе поясняют, что таким образом хотят повышать квалификацию следователей, особенно молодых, теперь будут на постоянной основе.

В последние годы Следственный комитет регулярно делает заявления о расследованиях преступлений во времена ВОВ, в том числе геноцида. Подобные дела нередко становятся предметом внимания руководства ведомства и его главы Александра Бастрыкина.