СК, кажется, передумал расследовать геноцид в ВОВ: релиз об этом удалили с сайта

Пресс-релиз Следственного комитета РФ, в котором говорилось о начале расследования событий 1941-1945 годов в Карелии, пропал с сайта ведомства, как и соответствующий ролик был удален из YouTube.

Сообщение осталось в кэше, видеоролик тоже сохранился, обращает внимание «Север.Реалии».

Решение начать расследование массового убийства жителей Карело-Финской ССР, совершенное в годы Второй мировой войны, было принято СК в связи с тем, что региональное УФСБ рассекретило соответствующие материалы из своих архивов.

О начатой проверке по статье 357 УК РФ о геноциде ведомство заявило 20 апреля 2020 года. «Каждое деяние, основанное на преступных идеях расового превосходства и человеконенавистничества, даже по прошествии десятков лет не должно оставаться безнаказанным», — говорилось в релизе.