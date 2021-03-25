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Советник Путина объяснил школьникам, как Google и оппозиция врут им

Мединский усомнился, что Россия существует с 1991 года. Он уверен, что это оппозиционное вранье от Google

Фото: Global Look Press

Владимир Мединский

Бывший министр культуры и действующий советник президента Путина Владимир Мединский выступил перед школьниками на просветительском форуме «Новое знание», который проводит Российское общество «Знание». Признанный «иноагентом» телеканал «Дождь» продемонстрировал отрывок из его речи, где он объясняет, что транснациональная корпорация Google вводит всех россиян в заблуждение, когда сообщает, что Россия была основана в 1991 году. Не дремлет и оппозиция, которая также завлекает молодежь враньем, как «волшебной дудочкой».

В качестве примера лжи от Google Мединский приводит год основания России:

«Если вы зайдете в Google, то там годом основания России считается 1991. Очень симптоматично. Таким образом, что делается? Специально или случайно, но Google отрывает вас от корней. А что было до 1991 года? Не Россия что ли?» — задает советник Путина вопрос, оставляя его без ответа.

До 1991 года России или государства под названием Российская Федерация юридически не существовало. Был СССР, а до этого Российская Империя. К слову, если искать в Google «Российская империя», поисковик безошибочно сообщает, что это государственное формирование просуществовало с 1721 по 1917 годы.

Впрочем, на этом Мединский не закончил. Он заключил, что такая модель манипулирования общественным сознанием, когда под Россией понимают нынешние государства, а не все предыдущие вместе — «это очень оппозиционно». Таким образом Google, как и российская оппозиция «приманивает человека волшебной дудочкой, чтобы за ним шли, всякую глупость им рассказывает». «Когда человек не знает свою историю, у него чистый мозг, ему можно рассказать что угодно, и он поверит», — заключает Мединский, подразумевая, что этим якобы занимаются политические оппоненты его нанимателя.

Теги: #Мединский

Рубрика: Политика

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