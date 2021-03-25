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Следственный комитет поищет преступления японцев в учебниках истории

Генпрокуратуре не хватает инструментов для борьбы с переписыванием истории, а СК готовится искать преступления японцев

Фото: Global Look Press

Зампред Следственного комитета Александр Федоров заявил о готовности ведомства заняться расследованием преступлений японских войск во времена Второй мировой войны. По его мнению, даже если до суда дело не дойдет, деятельность Японии 80-летней давности требует «как минимум публичного осуждения и придания огласке».

«Все, кто причастен к убийствам военнопленных и проведению бесчеловечных опытов на них, должны быть установлены», — сказал г-н Федров, пообещав назвать имена всех японцев, причастных к этим злодеяниям. Аналогичные меры ведомство предпринимает по противодействию немецким преступлениям 80-летней давности, передает ТАСС.

Одновременно генеральный прокурор России Игорь Краснов призвал признать оправдание нацизма экстремистской деятельностью. И то, и другое уже входит в Уголовный кодекс, но, по словам генпрокурора, сейчас у правоохранителей недостаточно инструментов для привлечения к ответственности преступников времен Второй мировой и для борьбы с переписыванием истории.

Как ранее уже рассказывал Sobesednik.ru, к 3 сентября, дате, принятой в России за окончание Второй мировой войны (на самом деле она закончилась 2 сентября) Следственный комитет подготовил первый выпуск своих курсов повышения квалификации следователей, направленных на их подготовку к борьбе с преступностью прошлого века. Особенно важно, по мнению ведомства, привлечь к раскрытию преступлений нацистов времен 1941-1945 годов молодых специалистов.

Теги: #япония

Рубрика: Общество

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