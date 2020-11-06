Геннадий Зюганов: От глупости и трусости ошалели эти руководители

– Продолжается полицейский беспредел, – заявил Sobesednik.ru лидер коммунистов Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос об очередном аресте, на этот раз – помощника депутата Госдумы Валерия Рашкина, Влада Жуковского. – Сейчас разбираемся с этим. Я потребовал официального ответа на эту тему от руководства МВД, Администрации президента и мэрии Москвы.

– Все эти задержания связаны лишь с их реакцией на выборы?

– 100% они связаны с активной позицией, что не согласились с удалёнкой и трехдневкой и электронным голосованием – это очевидно. И всех под одним соусом: «Вот вы проводили митинг». Они проводили встречу с депутатами и высказали свое отношение к этим вещам. Слушайте и принимайте меры. Вытащим! Все будет нормально.