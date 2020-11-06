Геннадий Зюганов: От глупости и трусости ошалели эти руководители
Из-за охоты на коммунистов в стране криминал разгулялся – отмечает в интервью «Собеседнику» председатель ЦК КПРФ
– Продолжается полицейский беспредел, – заявил Sobesednik.ru лидер коммунистов Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос об очередном аресте, на этот раз – помощника депутата Госдумы Валерия Рашкина, Влада Жуковского. – Сейчас разбираемся с этим. Я потребовал официального ответа на эту тему от руководства МВД, Администрации президента и мэрии Москвы.
– Все эти задержания связаны лишь с их реакцией на выборы?
– 100% они связаны с активной позицией, что не согласились с удалёнкой и трехдневкой и электронным голосованием – это очевидно. И всех под одним соусом: «Вот вы проводили митинг». Они проводили встречу с депутатами и высказали свое отношение к этим вещам. Слушайте и принимайте меры. Вытащим! Все будет нормально.
Власти начинают колесовать
– Какая-то профилактика практически всех членов фракции московской Думы и наших кандидатов, которые шли по Москве. Причем это делается 3,4 октября – в трагические дни, когда Ельцинская камарилья расстреливала Дом советов и уничтожили сотни людей, захватывая власть в собственность.
Мне кажется, есть весьма провокационные силы, которые пытаются обострить ситуацию в Москве и по стране в целом – это и есть иноагенты. Они работают не на укрепление стабильности и полноценный диалог. Выборы – это диалог и выработка определенного курса и политики. Мы предложили этот вариант. Нас по официальным данным поддержали 10 млн 600 тыс. На самом деле – в два раза больше. Ну вот, тех, кто не согласился с электронной трехдневкой, власти начинают колесовать.
Что поражает
– Меня поражает другое. Есть правозащитники, есть службы по правам человека и журналисты, которые должны возмутиться этим безобразием – все как язык проглотили. Но мы отобьемся от этих безобразий. Ничего там нового нет: «Вот вы были, пришли на встречу-митинг». Никакого митинга не было, вся выборная компания была проведена в форме встреч кандидатами в депутаты с гражданами во дворах, на улицах, в скверах. От Сахалина до Калининграда из-за ковида нам не давали возможности встреч. Партия «Единая Россия» оккупировала более 60% новостного времени, это было подтверждено ЦИКом.
Наши кандидаты не признали «трехдневки» и «дистанционной удалёнки» по голосованию. Электронное голосование ничем и никак не контролируется.
Два программиста, один заказчик, один куратор могут дать результат, который, я извиняюсь, сплошная грязь. Ни в одной стране мира этого нет.
В США – по почте. По почте можно посчитать ваш бюллетень, как вы заполнили. А по электронке – ни проконтролировать, ни подсчитать. Не нужны ни партии, ни избирательные комиссии, все это прямой путь к грязной фальсификации.
Профилактика коммунистов
– Задержанным шьют обвинение по статье 20.2, предъявляя по 20 тыс штрафы – для людей это большая сумма. Или 10 суток, как впаяли Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву за размещенный пост про то, что они собираются на встречу депутатов. Силовики решили, что они призывали к митингам. Никто не призывал! Если бы его собрали, приехали бы представители из регионов.
Вот сейчас берут всех подряд, профилактируют. Позавчера у нас задержали Николая Зубрилина, руководителя нашей фракции в Московской думе – неделю осаду держали вокруг нас в Москве, как будто силовикам заниматься нечем. В стране криминал разгулялся. Главу фракции Екатерину Енгалычеву три дня держали взаперти в Московской думе. Дважды избранного в Госдуму депутата Сергея Обухова останавливали и задерживали. Лену Ямчук [депутат Мосгордумы от КПРФ] в метро остановили. Но и депутатов в Госдуму останавливают и задерживают, причем, самое удивительное, закон гласит, что кандидаты защищены и эта защита неприкосновенна, действует до первого заседания Думы 12 октября. И если речь идет о каком-то нарушении или преступлении, то это можно сделать только с согласия генерального прокурора. Так в законе написано. Те, кто задерживают, сами совершают уголовное преступление.
Что делать?
– Мы разберемся с ними. Создадим комиссию в Государственной думе и расследуем все эти факты. Пригласим руководителей силовых ведомств, как бы они не прикрывались, им придется отчитываться. Мы прекрасно понимаем, что происходит.
Но, видимо, от глупости и трусости ошалели эти руководители. Их стыдно называть руководителями. Провокационные политики, которые дестабилизируют положение в стране.
Надеюсь, президент и его Администрация отреагируют. Я недавно встречался с ним, он сказал «Я за полноценный диалог». Московские власти не хотят вести полноценный диалог, а те силовики, кому отданы приказы, сами совершают криминальные действия.