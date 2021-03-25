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Секреты чистоты. Кожура от яблок уберет налет в кастрюлях, а квас обновит серебренные приборы

Как с помощью недорогих средств, а то и вовсе отходов, сделать так, чтобы вся квартира сверкала. Берем на заметку и делимся с близкими.

Когда накипело

# Для удаления темного налета внутри кастрюль следует прокипятить в них воду с кожурой от яблок или груш. Поверхность станет как новенькая.

# Ваша кофеварка внутри словно копченая? Не беда. Налейте в нее стакан воды, насыпьте 2 столовые ложки соли и полстакана измельченного льда. Взбалтывайте смесь 10 минут, промойте.

# От накипи в самоваре используют картофельные очистки. Их регулярно кипятят и это надолго спасает пузатого от проблем. Тот же эффект дает кипячение воды с горстью сахара.

# Налет на горшках и вазах для цветов убирают пищевой содой.

# Избавить чайник от рыжей шубы налета поможет простой раствор. На 1 литр воды добавляем пару столовых ложек уксуса, кипятим, промываем. Вместо уксуса можно взять 20 грамм лимонной кислоты.

Охота за пятнами

# Холодильник загрязнился, пластик потемнел? Смешайте перекись водорода с содой и мылом. Бытовой прибор станет белоснежным, уйдут все запахи, плесень, вредные бактерии.

# Чтобы зеркало радовало четким отражением, распределите по нему перекись и протрите сухой тряпочкой.

# На пятна от пота (самые распространенные на одежде) нанесите кашицу из перекиси водорода и соды, подержите полчаса, прополощите результат обрадует.

# Очистить столовое серебро можно обычным домашним квасом. Ложечки (или старинные монетки) поместить в напиток на час, а после протереть.

# Привести в порядок золотые изделия поможет смесь из равных частей перекиси водорода и нашатырного спирта. 

Рецепты качественной стирки. Аспирин для отбеливания, кофе для восстановления темных цветов
Секреты натуральных кремов, скрабов и косметологических масок
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