Секреты чистоты. Кожура от яблок уберет налет в кастрюлях, а квас обновит серебренные приборы
Как с помощью недорогих средств, а то и вовсе отходов, сделать так, чтобы вся квартира сверкала. Берем на заметку и делимся с близкими.
Когда накипело
# Для удаления темного налета внутри кастрюль следует прокипятить в них воду с кожурой от яблок или груш. Поверхность станет как новенькая.
# Ваша кофеварка внутри словно копченая? Не беда. Налейте в нее стакан воды, насыпьте 2 столовые ложки соли и полстакана измельченного льда. Взбалтывайте смесь 10 минут, промойте.
# От накипи в самоваре используют картофельные очистки. Их регулярно кипятят и это надолго спасает пузатого от проблем. Тот же эффект дает кипячение воды с горстью сахара.
# Налет на горшках и вазах для цветов убирают пищевой содой.
# Избавить чайник от рыжей шубы налета поможет простой раствор. На 1 литр воды добавляем пару столовых ложек уксуса, кипятим, промываем. Вместо уксуса можно взять 20 грамм лимонной кислоты.
Охота за пятнами
# Холодильник загрязнился, пластик потемнел? Смешайте перекись водорода с содой и мылом. Бытовой прибор станет белоснежным, уйдут все запахи, плесень, вредные бактерии.
# Чтобы зеркало радовало четким отражением, распределите по нему перекись и протрите сухой тряпочкой.
# На пятна от пота (самые распространенные на одежде) нанесите кашицу из перекиси водорода и соды, подержите полчаса, прополощите — результат обрадует.
# Очистить столовое серебро можно обычным домашним квасом. Ложечки (или старинные монетки) поместить в напиток на час, а после протереть.
# Привести в порядок золотые изделия поможет смесь из равных частей перекиси водорода и нашатырного спирта.