Секреты натуральных кремов, скрабов и косметологических масок

Нам всегда 17!

Разгладить "гусиные лапки" вокруг глаз, расправить морщинки поможет уникальный омолаживающий крем. Смешайте столовую ложку сливочного масла и чайную — растительного. Подогрейте смесь на водяной бане. После добавьте по столовой ложке меда и сока алоэ. Если у вас жирная кожа, добавьте несколько капель лимонного сока. При сухой — столько же витамина А. Перемешайте, сложите в баночку, храните в холодильнике.

Запускаем обновление

Отшелушить старые клетки кожи легко, если под рукой есть либо сода, либо соль, либо дробленые кофейные зерна. Выбираем из этих компонентов какой-то один (всего чайную ложку), добавляем 2 столовых ложки муки и немного воды. Кашицу наносим на лицо и ждем 15 минут, после смываем и радуемся посвежевшим и чистым щечкам.

Устраиваем маскарад

Отличная маска получается из 2 столовых ложек измельченных овсяных хлопьев, к которым добавить по чайной ложке соды, лимонного сока, молока или кефира. Держать на лице 10 минут и после смыть.

Еще один рецепт. Взбейте яичный желток, добавьте столовую ложку муки и крепко заваренный зеленый чай. Держать на коже 15-20 минут и умыться теплой водой.

Из белка, одной части желатина и двух частей молока сделайте смесь, Подержите полчаса —результат будет потрясающим.