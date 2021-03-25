Сегодня, в 16:16

Рецепты качественной стирки. Аспирин для отбеливания, кофе для восстановления темных цветов

Что еще можно использовать, если обычный стиральный порошок уже не справляется

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Фото: @Pixabay

Пропишите машинке аспирин

Не секрет, что белые вещи быстро начинают желтеть, да и следы от пятен полностью вывести не удается. Что же делать? Ни в коем случае не отказывайтесь от белого в гардеробе! Возьмите аптечку, достаньте несколько таблеток аспирина, растолките и добавьте к порошку при стирке. Он прекрасно отбеливает. Более эффективный способ: замочить бельё на ночь в аспириновом растворе (1 таблетка на литр).

Кофе, но не вам

С темными вещами проблем не меньше. Буквально после нескольких стирок они выглядят уже не как при покупке. Не унывайте, приготовьте кофе. Только не для себя, а для стиральной машины. Это не шутка. Пару чашек напитка (без сахара) добавьте во время полоскания, когда темные вещи уже постираны. Цвет изделий станет насыщеннее.

Шарик спешит на помощь

Скатываем из обычной пищевой фольги несколько шариков. Ориентируемся на размер теннисного мячика или небольшого куриного яйца. И при стирке загружаем их вместе с одеждой в барабан. Шарики помогают снять статическое электричество с вещей, ворсинки и пыль будут прилипать на них меньше.

Салфетка, к бою!

В доме есть кошка или собака? Тогда вы знаете, что такое повышенная мохнатость всех футболок, и брюк. Почему-то шерсть домашних животных обожает наши вещи! Избавиться от волосков поможет влажная салфетка: прочная, эластичная, без запаха. Купить пачку таких можно в любом магазине. Поместите парочку штук вместе с вещами в машинку, и они соберут на себя все лишнее. 

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