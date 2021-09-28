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Московский предприниматель решил запатентовать радужный флаг, чтобы никто его не использовал

Под шестицветным знаменем продавец квадроциклов и катеров обещает Роспатенту проводить спортивные мероприятия, но делать этого не будет

Фото: скриншот

В конце июля предприниматель Владислав Дядченко подал заявку на регистрацию шестицветного радужного флага.

На соответствующую заявку на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

Согласно заявке, ЛГБТ-символ будут использовать при проведении спортивных, образовательных, политических или религиозных организаций.

Дядченко ранее оформил право на товарный знак «Прокатись» для подмосковной компании по продаже катеров, квадроциклов и садовой техники.

В разговоре с «Газета.ru» Дядченко пояснил, что не поддерживает ЛГБТ. Его намерение обратное: запатентовать символ как товарный знак, чтобы потом запрещать его везде.

«У нас пропаганда всей этой истории запрещена в государстве. Я вот хочу поддержать наше государство, и всех тех, кто за наши духовные скрепы, за родину. Хочу зарегистрировать патент, и чтобы эту хрень нигде не носили, чтобы мои дети не видели это. Пускай они там собираются где-то в подвалах, делают сами с собой, что хотят, и не выносят это дальше того самого подвала», – заявил гомофобный бизнесмен.

Не хотелось бы расстраивать индивидуального предпринимателя, но радужный флаг – не единственный символ ЛГБТ-движения. А в российской действительности он и вовсе используется настолько редко, что порой единственными его трансляторами оказываются сами гомофобы.

Теги: #ЛГБТ

Рубрика: Общество

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