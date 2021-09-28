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Больше ракет от Пхеньяна, меньше контрольных для российских школьников: главное к утру 28 сентября

Двое погибших при крушении моста в Пермском крае, 13 млн привитых от гриппа, очередной ракетный запуск из КНДР: новости к началу вторника

Фото: Global Look Press

Более 13 миллионов россиян вакцинировались от гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзора. «По состоянию на 24 сентября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 13 млн человек, что составляет 9,2% от численности населения страны», – указывается в сообщении. 

В ночь на 28 сентября, около 00:40 по московскому времени, с территории Северной Кореи был произведен ракетный запуск. Госдепартамент США уже опубликовал заявление, в котором говорится, что действия КНДР представляют угрозу для международного сообщества и нарушают резолюции СБ ООН. В случае, если будет установлено, что снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим подобным пуском в 2021 году и шестым известным испытанием ракетного оружия, если считать испытания крылатых ракет, отмечает ТАСС.

В Пермском крае при обрушении пешеходного перехода погибли два человека. По предварительной информации, водитель проезжающего под мостом самосвала не опустил кузов и задел конструкцию, которая обрушилась на другие автомобили, пишет РБК. Уточняется, что инцидент произошел на 50-м километре трассы Р-242 Пермь Екатеринбург.

Президент России Владимир Путин поручил уменьшить количество контрольных и самостоятельных работ в школах. Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета. Также в перечне упоминается «возможность введения должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в том числе посредством внесения изменений в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

Американского R’n’B-музыканта и продюсера, обладателя трех премий «Гремми» R. Kelly признали виновным в сексуальных домогательствах к женщинам и детям, передает BBC News. Отмечается, что артист занимался торговлей женщинами, производством детской порнографии и похищением людей более 20 лет. Самый знаменитый хит R. Kelly – песня I Believe I can Fly к фильму «Космический матч».

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