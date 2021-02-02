Депутат Госдумы о патриотическом воспитании в школах: "Какой смысл в этом замполите?"

Минпросвещения включило воспитание патриотизма в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального и основного общего образования (1−9-е классы).

Закон о введении патриотического воспитания возлагает на школы функцию «формирования у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества». Программу намерены предварительно опробовать в 10 регионах. Министерство уверяет, что мера направлена на развитие патриотизма в рамках федеральной программы «Патриотическое воспитание».

Глава Минпросвещения уверяет, что ее политизация не предусмотрена: «Там нет идеологии, больше работа с детьми». Впрочем, ранее высокопоставленные источники сообщали, что задачей новых советников в школах станут разговоры с детьми о митингах, а также знание мемов и игровых приставок. Эксперты сомневаются, что из этой затеи что-то выйдет, потому что школьники не станут обсуждать мемы с «посторонней тетей». Некоторые из них полагают, что инициатива «ничего кроме смеха» не вызовет. Видимо, настали серьезные проблемы в Отечестве, если патриотизму приходится учить в школе.

Сокрушительно раскритиковала эту инициативу Минпросвещения в интервью Sobesednik.ru депутат Госдумы Вера Ганзя.

– Я сама учитель, воспитанием патриотизма я занималась исключительно весь период моей педагогической деятельности, – делится с нами Вера Ганзя. – Любить свою малую родину, свою страну – это не обязанность, это душевная потребность человека. Поэтому и воспитывалось в наших выпускниках такое трепетное отношение любви к нашей родине. Но патриотизм воспитывается с малых лет, во-вторых, патриотизм можно воспитать положительными примерами.

Как можно воспитать патриотизм в наших условиях, когда с экранов телевидения и из учебников видят наши выпускники школ видят совсем другую картину реальной жизни? В сравнении с тем, что ему пытаются проповедовать и учителя, и государство, то естественно, это недоверие к тем людям и структурам, которые пытаются воспитать любовь к родине, которая обманула не один раз родителей этого ученика, его дедушку и бабушку, а может быть и самого этого ребенка.

Этот патриотизм дешевого толка, потому что это будет только напоказ. Показной патриотизм никогда не приведет к тому, чтобы воспитать плеяду граждан, которые будут стараться что-то делать для своей родины.

Такие ножницы в данном случае есть. Заставить человека быть патриотом невозможно, как и заглянуть в глубину его души. Если это показной патриотизм, то все будут бегать с российскими символами и кричать «Ура-ура, Россия!», а что в душе у этого человека, а станет ли этот человек на защиту своей страны, когда придет трудное время с таким показушным патриотизмом?

Во-первых, нашему государству нужно быть честными со своими гражданами: если трудно в стране, если низкие зарплаты, не надо врать, что они высокие! Не надо подгонять цифры под самый потолок и объяснять, что вот такая у нас складывается ситуация, у нас все хорошо, прекрасно и удивительно. Скажите правду и объясните, почему у нас происходит именно так – люди поймут. А то ведь постоянно людям вбивают в голову те тезисы, которые не находят своего подтверждения в реальной жизни. О каком патриотизме тут может идти речь? Я считаю, что эта затея абсолютно пустая.

– Чем конкретно займутся эти советники директоров школ по воспитанию, эти своеобразные «замполиты патриотизма», которые вскоре появятся в школах, рассказал глава минпросвещения Сергей Кравцов. По словам чиновника, они будут развивать в детях патриотические чувства через кружки и допзанятия, «отвлекая их от улицы и интернета». Это возможно?

– Это, конечно, очень смешно. Во-первых, где они возьмут суперпрофессионалов, которые смогут перетянуть внимание ребенка из интернета к себе, к этим своим кружкам? У нас в школах есть организатор по внеклассной работе, заместитель директора по воспитательной работе. Они проводят массовые мероприятия с детьми. Я сама в этой должности работала, что мы только не творили в школе – и походы, и игры, и дежурства, и день самоуправления – и детям было интересно.

Дети будут ходить на эти дополнительные занятия, безусловно. Появится еще один час в учебном плане школы, если раньше было шесть уроков, то их станет семь. Какой смысл в этом замполите? Чем они привлекут к дополнительному занятию?

Подготовить такого суперпрофессионала очень сложно сейчас, да и потом в педагогические вузы идут далеко не самые блестящие выпускники школ, потому эта профессия достаточно сложная и низкооплачиваемая – кто ж туда пойдет? Все в «Газпром» идут. Чем привлечь детей на этих занятиях? Материальная база школы вообще никакая! Они будут сидеть на старых обшарпанных стульях за старыми обшарпанными партами и слушать, как хорошо и красиво у нас живут в стране и какая она хорошая? Но разве это метод воспитания? Форм и методов, которые бы заменили интернет я предложить не могу, я их просто не вижу. Это будет еще один человек, который будет занят псевдовоспитанием патриотизма.

– Что бы вы предложили вместо этой инициативы минпросвещения?

– Верните в школу социальных педагогов, потому что много трудных семей, сложных подростков, не всегда в школе знают, что у него за душой и что у него дома, и почему он пришел такой именно и почему он срывается на всех? Верните психологов в школу, верните то, что было там, в советское время, тогда мы можем на что-то рассчитывать.

Эта затея пустая. Государству нужно изменить свою собственную образовательную политику, уйти от этих болонских прибамбасов, которые уродуют нашу систему образования, вернуть профессиональное образование на тот уровень, который был в Советском Союзе, потому что нет рабочих профессий, негде учиться детям, которые не хватают звезд с неба, а все нацелены на получение высшего образования.

Этого быть не должно. Нам нужно пересматривать саму систему образования. Во-вторых, нашим государственным деятелям пора прекратить врать своему населению, тогда мы можем воспитать патриотов. Эти ребята не смогут уменьшить разрыв в доходах граждан страны, уничтожить коррупцию, а вложить в головы детей то, что в нашей стране все хорошо и удивительно прекрасно…

Конечно, воспитанием у нас можно заниматься на множестве наших исторических примерах и великих исторических деятелей, но дети эти живут здесь и сейчас, а не в прошлых веках. Чем мы мо жжем гордиться в нашей стране? Не найдут они, чем гордиться, не найдут.