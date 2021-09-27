Правозащитники начали работу в суде по делу девочки, которая 6 лет прожила в больнице

Завершается срок ограничения родительских прав в отношении матери и отца в Москве, которые продержали свою дочь шесть лет в больничных палатах клиники «Мать и дитя». Мать долгое время настаивала, что её ребёнок болен, они вместе с отцом согласны были оплачивать её медицинское сопровождение в частной клинике.

Напомним, никаких серьёзных патологий у девочки в действительности не было, хотя она и родилась на 26-й неделе. Родители отказывались забирать дочь, не разрешали это делать бабушке и дедушке, но также не отказывались оплачивать её содержание в больнице. Из-за этого у правозащитников также было много вопросов к руководству клиники, которые не сообщали о длящейся годами ситуации в надзорные органы.

Фонды «Волонтёры в помощь детям-сиротам» и «Юристы помогают детям» планируют добиваться лишения родительских прав для кровных матери и отца. Это позволит передать девочку на воспитание в приёмную семью, где она уже начала жить жизнью обычного ребёнка, выходить на улицу и общаться со сверстниками, пишет АСИ.

Разбирательство ведётся в Пресненском районном суде Москвы. 27 сентября прошло первое заседание.