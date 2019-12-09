В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе

В Московском перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» на протяжении более пяти лет проживает здоровый ребенок. Историю девочки рассказала на сайте Meduza журналистка Катерина Гордеева.

Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели. Сославшись на апноэ, мать вернула девочку в перинатальный центр и больше никогда не забирала, а в 2017 году, как сообщает Meduza, вовсе перестала навещать ребенка.

Известно, что отец семейства ранее был судим за обналичивание нелегальных средств. Содержание дочери в медицинском центре обходилось семейству в пределах миллиона рублей в месяц. При этом сообщается, что семейство хорошо знают в Покровском ставропигиальном женском монастыре, куда супруги жертвуют большие суммы денег.

Помимо дочери у супругов имеется еще три сына, которые пребывают на домашнем обучении и не покидают Москву даже на каникулах. Мать утверждает, что у детей аллергия, отчего они не выносят никакого воздуха, кроме столичного.

Попытки бабушки и дедушки со стороны отца забрать внучку из центра закончились тем, что семья разорвала отношения со своими старшими родственниками.

Руководитель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер, отвечая на вопрос о том, почему так долго не решается вопрос о пребывании здорового ребенка в стенах медучреждения, заявляет, что у них нет достаточных правовых механизмов для этого.

Узнавшая о ситуации в начале года, руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская заявила, что эта проблема не затянулась бы на пять лет, если бы система работала в интересах ребенка. «Если бы родителями были люди, не готовые оплачивать многомиллионные счета за пребывание ребенка в клинике, то проблема разрешилась бы быстро — изъятием ребенка на следующий день после того, как они отказались его забирать из больницы. В этом случае девочка могла бы давно уже жить в семье родственников или в приемной семье», — говорит Альшанская.