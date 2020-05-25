Жестокие миллионеры лишились дочери: кто забрал малышку, 5 лет жившую в медцентре?

Историю девочки, которая с самого рождения без родителей жила в частном перинатальном центре «Мать и дитя» Марка Курцера, рассказала «Медуза» в декабре прошлого года. Малышка никогда не покидала территорию центра, жила в палате под присмотром няни. Родители отказались ее забирать под предлогом того, что она якобы тяжело больна и должна оставаться под контролем врачей. За проживание дочери в медцентре они платили миллионы...

Историю о вопиющем нарушении прав ребенка обнародовала президент центра «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. Случай вызвал резонанс в обществе, и органы опеки наконец подали в суд иск к родителям девочки — бизнесмену Юрию Зинкину и Татьяне Максимовой.

Елена Альшанская

Елена Альшанская рассказала тогда «Собеседнику», что девочку готовы взять родственники странных родителей-миллионеров, но опасаются их и не хотят распространяться на эту тему. Похоже, родные малышки так и не решились забрать ее.

– Приемные родители не они, – рассказала нам Елена Альшанская. – Это совершенно другая семья. Мы не разглашаем о них никакую информацию, чтобы журналисты не стали их искать. Это было бы вмешательством в частную жизнь.

В феврале Пресненский суд Москвы ограничил родителей девочки в правах и обязал обоих платить алименты — одну четверть от доходов.

– Я думаю, эта история развивалась так долго из-за апелляций, – говорит Альшанская.

Адвокаты родителей обжаловали решение Пресненского суда, но оно было оставлено в силе. Чтобы вернуть себе дочь, родители теперь должны в судебном порядке снять наложенные ограничения.

Можно не сомневаться, что замещающая семья, которой опека передала девочку, достойная. Судьба девочки-сироты при живых и богатых родителях заинтересовала многих, и многие тогда же откликнулись, выразив желание взять ее под опеку. Выбирать родителей для ребенка было из кого.