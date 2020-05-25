Прожившую пять лет в московском роддоме девочку забрали оттуда

Девочка, которая пять лет провела в столичном перинатальном медицентре «Мать и дитя», больше там не находится.

Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, передает «РИА Новости».

«Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке. Большего сказать не могу, я за этой девочкой слежу, но есть определенные этические моменты, о которых я не могу говорить по просьбе всех участников процесса», – сообщила омбудсмен.

В декабре прошлого года стало известно, что девочка 2014 года рождения была оставлена родителями в отделении патологии новорожденных, поскольку ее мать считала, что ребенок не здоров. В марте 2019-го малышку выписали из медучреждения. Суд обязал родителей забрать ее, однако они не стали этого делать.

В итоге родителей девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина в начале февраля ограничили в правах. Кроме того, с них взыскали алименты на содержание ребенка. Мать ребена подала апелляцию, но Мосгорсуд признал изначальное решение законным.

В апреле стало известно, что девочке подобрали замещающую семью, однако ребенок продолжает жить в медучреждении.