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Главное к 27 сентября: Правительство против пенсий и МРОТ, Китай против крипты, YouTube против властей РФ

Кабмин забраковал предвыборные законопроекты, КНР воюет с криптовалютой, Байден о выборах в Бундестаг. Главное к утру понедельника

Фото: Global Look Press

Полиция сняла двухдневную осаду здания Мосгордумы, откуда наконец смогла выйти депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева, следует из её соцсетей. В итоге она получила повестку в отделение полиции через забор — на территорию парламента полицейские зайти так и не решились, карауля её на выходе (они даже осмотрели багажник её авто, на котором уезжал помощник).

«Свобода! Рапунцель вызволили из замка (...) Осаду сняли. Вручили повестку о явке в ОВД во вторник. Еду домой», — пишет депутат Енгалычева.

Bloomberg сообщает, что власти Китая на сей раз решительно настроены на борьбу с криптовалютой. Речь идет о заявлении Национального банка Китая, который 24 сентября объявил все транзакции с криптовалютой незаконными, что уже привело к значительному падению курса биткоина. 

Регулятор уже не раз заявлял о намерении бороться с криптовалютами, однако сейчас, по всей видимости, власти Китая взялись за неё всерьез. Кроме ЦБ КНР, похожие заявления выпустили сразу девять официальных ведомств Китая. В частности, борьба ведется и с майнингом криптовалюты, мировая доля которого в Китае уже к июлю снизилась почти вдвое с 46%, которые были в стране на апрель этого года.

В ЦИК Германии рассчитали, сколько мандатов получают партии по результатам выборов: у социал-демократов (СДПГ) будет 206 депутатов, а у блока Ангелы Меркель, которая на этот раз не участвует в выборах, ХДС/ХСС — 196. У «Зеленых» будет 118 мест, у «Свободная демократическая партия» — 92, у «Альтернативы для Германии» — 83, а у «Левой партии» — 39 (партия не прошла 5%-й барьер, но так как она провела в Бундестаг трех одномандатников, по закону голоса за нее были зачтены, а не перераспределились).

Результаты выборов в Германии и победу социал-демократов прокомментировал президент США Джо Байден. 

«Черт побери… Они стойкие», — цитирует его RND.

В Сан-Марино 77% проголосовавших на референдуме избирателей выступили за отмену запрета на аборты, который существовал с 1865 года. Женщина по закону могла отправиться за аборт в тюрьму на полгода, а врачу, проведшему процедуру, грозил срок до шести лет, передает ТАСС.

Генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки ответила на вопросы о работе с российскими властями. Он заявила, что «основной ценностью» платформы является свобода слова, при этом, если от национальных властей будут поступать какие-то запросы, YouTube будет реагировать на них, разбираясь в каждом конкретном случае, учитывая и «что на самом деле происходит на местах» (цитата по «Интерфаксу»).

«Это не всегда запросы, которые нам имеет смысл реализовывать, но в некоторых случаях мы будем выполнять их», — пояснила Воджицки.

Правительство Михаила Мишустина не поддержало законопроект КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста. Власти предоставили отрицательный отзыв на инициативу, говорится в карточке законопроекта.

Кроме того, кабинет министров также отклонил предложение ЛДПР поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей. В правительстве Мишустина заявили, что депутаты не написали, откуда брать деньги на исполнение инициативы.

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