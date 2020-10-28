Правительство снова выступило против индексации пенсий работающим пенсионерам
Кабмин раскритиковал уже четвертый законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Денег не могут найти пять лет
Кабинет министров предоставил отрицательный отзыв на законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Исполнительная власть выступает против этой меры уже в четвертый раз подряд: министры правительства Михаила Мишустина и их предшественники из правительства Дмитрия Медведева отклонили аналогичные законопроекты в 2017, 2019 и в 2020 годах.
В отзыве на проект закона говорится, что депутаты не обозначили в нем источник финансирования индексации в разделе финансового обоснования инициативы.
Законопроект в Госдуму внес депутат от ЛДПР Сергей Леонов. Он предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с начала 2022 года. Как пишет парламентарий в пояснительной записке, отмена индексации уже привела к оттоку значительной части пенсионеров в теневой сектор. С начала 2016 года число оформленных работающих пенсионеров по официальной статистике упало с 15,3 миллиона человек до 9,6 миллиона.