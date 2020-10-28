Правительство снова выступило против индексации пенсий работающим пенсионерам

Кабинет министров предоставил отрицательный отзыв на законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Исполнительная власть выступает против этой меры уже в четвертый раз подряд: министры правительства Михаила Мишустина и их предшественники из правительства Дмитрия Медведева отклонили аналогичные законопроекты в 2017, 2019 и в 2020 годах.

В отзыве на проект закона говорится, что депутаты не обозначили в нем источник финансирования индексации в разделе финансового обоснования инициативы.

Законопроект в Госдуму внес депутат от ЛДПР Сергей Леонов. Он предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с начала 2022 года. Как пишет парламентарий в пояснительной записке, отмена индексации уже привела к оттоку значительной части пенсионеров в теневой сектор. С начала 2016 года число оформленных работающих пенсионеров по официальной статистике упало с 15,3 миллиона человек до 9,6 миллиона.