Памфилова назвала требование "Яблока" отменить выборы "циничной провокацией"

Жалоба партии «Яблоко» с требованием не признавать итоги проведенных в России парламентских выборов поставила Центральную избирательную комиссию в «экстремальную ситуацию», так как её подали в восемь часов вечера накануне заседания ЦИК, заявила глава ведомства Элла Памфилова.

Чиновница пояснила, что это действие носило провокационный характер: «Вы нарушили нашу работу. Цинично. Вчера принесли жалобу к восьми часам вечера, поставив весь аппарат ЦИК в экстремальную ситуацию. Это некрасиво, это сознательная провокация, вам не делает это чести», — отчитала она председателя партии Николая Рыбакова (цитата по ТАСС).

Напомним, что жалоба «Яблока» ранее была отклонена Центризбиркомом, как и все остальные жалобы оппозиционных кандидатов, а выборы были признаны состоявшимися. При этом в своем обращении партия перечислила нарушений на 16 страниц, ещё одиннадцать страниц составили претензии яблочников к завершившейся электоральной процедуре.