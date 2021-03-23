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"Яблоко" требует отменить результаты выборов. Партия описала нарушения на 30 страницах

Представители партии считают, что из-за многочисленных нарушений невозможно определить реальное волеизъявление граждан

Фото: АГН "Москва"

Политическая партия «Яблоко» обратилась в Центризбирком с требованием признать результаты выборов в Государственную думу недействительными из-за многочисленных нарушений, которые «не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей». Об этом говорится в опубликованном пресс-службой партии документе.

Всего жалоба не прошедшего в Госдуму «Яблока» заняла почти 30 страниц. На одиннадцати демократы изложили свои претензии к избирательной кампании во всех её частях, а ещё 16 страниц им понадобилось, чтобы перечислить все зафиксированные ими нарушения в ходе голосования.

Среди обозначенных партией проблемных мест указываются снятия кандидатов, сложности с распространением агитационных материалов, необходимость указывать, что партия представляет кандидата, «аффилированного» с «иностранным агентом». В «Яблоке» полагают, что последнее из требований было введено, чтобы создать у избирателей «негативное отношение» к партии.

Также партия указывает на многочисленные нарушения в ходе трехдневного голосования, «грязные» политтехнологии вроде создания двойников Бориса Вишневского из питерского ЗакСа и использование коронавирусных ограничений для давления на оппозиционеров.

«Яблоко» обращает внимание и на серьезное затруднение наблюдения за выборами из-за предпринятых ЦИК действий по отключению камер на участках из общего доступа. Это, как утверждается, фактически лишило партию возможности фиксировать нарушения через перемотку трансляции.

Напомним, что партия «Яблоко» набрала на этих выборах чуть больше одного процента голосов по федеральным спискам и лишилась государственного финансирования. Она также не сумела провести в Госдуму ни одного депутата, однако закрепилась в ряде региональных законодательных собраний.

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