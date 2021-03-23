ЦИК отказался признавать выборы недействительными

Центральная избирательная комиссия отклонила жалобу партии «Яблоко», потребовавшей не признавать результаты выборов в Госудуму в связи с многочисленными нарушениями и невозможностью из-за них выявить реальное волеизъявление граждан.

Как пояснил в ходе заседания член ЦИК Антон Лопатин, перечисленные партией претензии, связанные с многочисленными снятиями депутатов, и подпись в агитации про «аффилированность» одного из кандидатов с «иноагентами» соответствуют измененному под выборы закону, что и объясняет соответствующие решения комиссии.

«Действительно появились такие нормы, которые связаны с экстремизмом и терроризмом; нормы, связанные с иностранными агентами и аффилированными с ними. Руководствуясь исключительно законодательством или решением судов, ЦИК принимала свои постановления», — приводит слова чиновника «Интерфакс».

Претензии партии к дистанционному электронному голосования и относительно других зафиксированных нарушений были также отклонены.

Напомним, что партия «Яблоко» на прошедших выборах набрала 1,34%, не проведя в Госдуму ни одного кандидата по одномандатному округу. В связи с тем, что она не достигла порога в 3%, партия лишается государственного финансирования.