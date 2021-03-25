В Москве число заболевших COVID-19 за сутки резко увеличилось – с 1991 до 3445

В столице впервые с начала августа за сутки выявили 3 445 новых случаев заражения коронавирусом, это следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

За последние 24 часа в Москве госпитализировано 774 человек, скончались 54 пациента. В тяжелом состоянии находятся 303 человека, выздоровел после лечения ещё 1 331 пациент.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 21 438 новых случаев ковида. Накануне сообщалось о 19 706 заболевших.

За сутки также зафиксировано повторение антирекорда по смертности – 820 летальных исходов. Полностью выздоровели еще 16 567 человек.

За весь период пандемии в России выявлено 7 354 995 случаев коронавируса, зафиксировано 201 445 летальных исходов, выздоровели 6 558 780 человек.

Ранее сообщалось, что власти Москвы готовятся к четвертой волне COVID-19 и обсуждают необходимость перевода 30% сотрудников компаний на удаленную работу, введения QR-кодов в кафе и кинотеатрах, а также самоизоляции для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.