Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:16

То, чего ожидали: Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в России

На прошлой неделе в фазе роста заболевания было 11 субъектов, теперь же к ним добавилось еще 25

Фото: Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом находится в фазе роста в 36 субъектах РФ. Об этом она сообщила в интервью программе «Поздняков» на канале НТВ, передает ТАСС

«Мы, конечно же, должны обеспечить сегодня готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий, для того, чтобы, если заболеваемость будет расти – она уже растет сегодня, мы бы не имели значимых проблем для здоровья людей», – сказала Попова. 

По ее словам, на прошлой неделе в фазе роста заболевания было 11 субъектов, теперь же к ним добавилось еще 25 и, таким образом, 36 субъектов страны находятся в фазе роста заболеваемости коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в мире нет данных о том, что «дельта»-штамм вызывает более тяжелое течение коронавируса – пока доказано, что он обладает более быстрым распространением и высокой заразностью. 

Ранее политолог Илья Гращенков заявил, что после выборов возможен возврат к идее принудительной вакцинации и введение новых ограничений.

– После выборов стоит ждать ужесточения, – предупредил Гращенков. – Два-три месяца назад они отступили. А теперь, с изоляции Путина, маховик может опять начать раскручиваться. У нас же власть манипулирует коронавирусной статистикой, как ей удобно. Надо было летом проводить избирательную кампанию, у нас резко все стало хорошо с коронавирусом, даже разрешили снять перчатки. Выборы закончатся – опять скажут всем надеть перчатки. А Путин выступает триггером во всей этой истории: раз уже до президента добрался вирус, значит, не справились!

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 22 часа назад

Алексей Горбунов: Если тебя мочат с двух сторон – все в порядке, ты панк

Политика 2 дня назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 3 дня назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Происшествия 4 дня назад

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи и подрыве отдела полиции под Воронежем

Политика 5 дней назад

Школьников в первый день выборов в Госдуму массово вывели на экскурсии: им рассказывают об успехах властей и дарят подарки

Происшествия 6 дней назад

Нападение на отдел полиции и убийство семьи под Воронежем: что известно на этот момент

Происшествия 16 минут назад

Спасательный вертолет не смог обнаружить исчезнувший с радаров самолет Ан-26

Общество 31 минуту назад

"Неожиданный для нас экспромт": Памфилова о пересчете результатов ДЭГ в Москве

Общество 45 минут назад

Путин наградил обезвредившего пермского стрелка сотрудника ДПС орденом Мужества

Политика 51 минуту назад

В офисе Зеленского объяснили покушение на его советника борьбой с олигархами

Общество 1 час назад

МВД планирует искать преступников с помощью искусственного интеллекта и биоматериала

Происшествия 1 час назад

На первого помощника президента Украины Сергея Шефира совершено покушение

Политика 2 часа назад

В Москве пересчитают результаты скандального онлайн-голосования

Общество 2 часа назад

Краевой суд отказался сажать в СИЗО подозреваемого в оправдании терроризма

Общество 3 часа назад

Минздрав России утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса

Общество 4 часа назад

Мизулина предложила передать полиции часть функций органов опеки

Общество 4 часа назад

"Реальной опасности не было": Преподаватель объяснил, почему читал лекцию во время шутинга

Общество 4 часа назад

Глава Минтруда назвал размер индексации пенсий в 2022 году

Политика 4 часа назад

Главное к 22 сентября: Отмена выборов, заснятый майором вброс в сейф-пакет, "новая эра" США

Общество 5 часов назад

Нейтральный офисный свет уменьшает количество опечаток и влияет на продуктивность

Общество 6 часов назад

Россия поставила рекорд XXI века по площади сгоревшего леса

Политика 6 часов назад

Венедиктов признан главным злом выборов своими же подписчиками

Общество 14 часов назад

"Значит, снова будут грабить…": в сети уверены, что Хуснуллин не случайно заговорил про изменения в ЖКХ после выборов

Политика 14 часов назад

Шульман, не называя имен, прокомментировала ситуацию с электронным голосованием и Венедиктовым

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика