То, чего ожидали: Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом находится в фазе роста в 36 субъектах РФ. Об этом она сообщила в интервью программе «Поздняков» на канале НТВ, передает ТАСС.

«Мы, конечно же, должны обеспечить сегодня готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий, для того, чтобы, если заболеваемость будет расти – она уже растет сегодня, мы бы не имели значимых проблем для здоровья людей», – сказала Попова.

По ее словам, на прошлой неделе в фазе роста заболевания было 11 субъектов, теперь же к ним добавилось еще 25 и, таким образом, 36 субъектов страны находятся в фазе роста заболеваемости коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в мире нет данных о том, что «дельта»-штамм вызывает более тяжелое течение коронавируса – пока доказано, что он обладает более быстрым распространением и высокой заразностью.

Ранее политолог Илья Гращенков заявил, что после выборов возможен возврат к идее принудительной вакцинации и введение новых ограничений.

– После выборов стоит ждать ужесточения, – предупредил Гращенков. – Два-три месяца назад они отступили. А теперь, с изоляции Путина, маховик может опять начать раскручиваться. У нас же власть манипулирует коронавирусной статистикой, как ей удобно. Надо было летом проводить избирательную кампанию, у нас резко все стало хорошо с коронавирусом, даже разрешили снять перчатки. Выборы закончатся – опять скажут всем надеть перчатки. А Путин выступает триггером во всей этой истории: раз уже до президента добрался вирус, значит, не справились!