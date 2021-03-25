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После выборов – ужесточение коронавирусных ограничений?

Известный российский политолог Илья Гращенков дал прогноз на развитие событий после сентябрьских выборов в России

Фото: pixabay.com

Всего три недели осталось до выборов, которые определят состав Государственной думы VIII созыва. Причем в последнее время россиянам откровенно дышится легче, поскольку партия власти и Кремль, опасаясь протестного голосования и нарастания общественного недовольства, все-таки отступили назад и ослабили хватку, перестав, как говорили многие политологи, «кошмарить» население, запугивая его новыми ограничениями из-за возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Это же касалось и попыток властей добиться повышения показателей явки в рамках кампании по вакцинации населения страны. Ведь если еще в середине лета власти ряда регионов, особенно здесь отличилась столица с мэром Сергеем Собяниным, вводили и вовсе возмутившие многих нормы по обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, то ближе к выборам риторика федерального центра по этой теме стала обретать более четкие линии.

Кремлю пришлось несколько раз и довольно непрозрачно обозначить нежелательность навязывания прививки гражданам путем давления на них и под угрозой лишения работы, хотя еще недавно тот же Песков цинично заявлял о добровольности вакцинации в стране, подчеркивая, что нежелающие ставить прививку «могут сменить работу».

Впрочем, как считают эксперты, нынешняя «оттепель» закончится так же быстро, как и началась. К примеру, политолог Илья Гращенков убежден, что уже после выборов власти снова начнут ужесточать коронавирусные ограничения, а также вернется к практике добровольно-принудительной вакцинации граждан.

«После выборов могут вновь ужесточить ковидные ограничения. Откат в сторону здравого смысла, такого как отмена обязательного ношения перчаток (которые никто и не носил), дает временный предвыборный эффект. Однако отказаться от производства и продажи СИЗ, равно как и от практики сбора штрафов за их игнорирование, бенефициары коронавирусных ограничений не могут. К тому же после выборов вполне может начаться новая волна, куда ж без нее, так что «партия короны» может вновь оказаться на коне.

Уже сейчас силовики в некоторых регионах предупреждены о возможных грядущих ужесточениях «масочного режима». Можно вспомнить, что и Жириновский вбрасывал в общественное пространство информацию об этом, грозя тюрьмой всем не привитым и заразным: «заразил кого – все, тюрьма, так после выборов будет!», - говорил лидер ЛДПР. Коронавирусные ограничения также могут оказаться кстати, если после выборов народное разочарование начнет перерастать в новые акции протеста. И на сей раз фактором их консолидации может выступить не внесистемная оппозиция, а вполне системные «левые», которые уже сейчас почувствовали «вкус крови», работая на земле и слыша чаянья простого народа. Президентские 10 тысяч рублей помогут немного сдержать социальный ропот, но надолго этой десятки не хватит.

Поэтому ковидные волны, как всегда, очень удачно совпадут с факторами осенней депрессии и традиционного проседания рейтингов власти на фоне разочарования от избирательной кампании.

К тому же «партия короны» вновь начнет продавливать полу-обязательную вакцинацию, от которой было решено отказаться на фоне падения рейтингов Единой России», - пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.

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