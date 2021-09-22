Meduza*: в мэрии Москвы обсуждают возвращение QR-кодов и удаленки

Власти Москвы готовятся к четвертой волне коронавируса и обсуждают необходимость перевода 30% сотрудников компаний на удаленную работу, введение QR-коды в кафе и кинотеатрах, а также самоизоляцию для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Об этом рассказали «Медузе»* источники, близкие к руководству и мэрии Москвы.

Возвращение коронавирусных ограничений обсуждалось на совещании, посвященном новому росту заболеваемости в столице. В мэрии рассчитывают на то, что из-за большого количества вакцинированных и переболевших с четвертой волной коронавируса удастся справиться легче, чем с предыдущими.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в России. По ее словам, на прошлой неделе в фазе роста заболевания было 11 субъектов, теперь же 36 субъектов страны находятся в фазе роста заболеваемости коронавирусом.

*«Медуза» включена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.