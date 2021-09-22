Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:14

Meduza*: в мэрии Москвы обсуждают возвращение QR-кодов и удаленки

Возвращение коронавирусных ограничений обсуждалось на совещании, посвященному новому росту заболеваемости в столице

Фото: Global Look Press

Власти Москвы готовятся к четвертой волне коронавируса и обсуждают необходимость перевода 30% сотрудников компаний на удаленную работу, введение QR-коды в кафе и кинотеатрах, а также самоизоляцию для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Об этом рассказали «Медузе»* источники, близкие к руководству и мэрии Москвы.

Возвращение коронавирусных ограничений обсуждалось на совещании, посвященном новому росту заболеваемости в столице. В мэрии рассчитывают на то, что из-за большого количества вакцинированных и переболевших с четвертой волной коронавируса удастся справиться легче, чем с предыдущими. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в России. По ее словам, на прошлой неделе в фазе роста заболевания было 11 субъектов, теперь же 36 субъектов страны находятся в фазе роста заболеваемости коронавирусом. 

*«Медуза» включена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Алексей Горбунов: Если тебя мочат с двух сторон – все в порядке, ты панк

Расследование 1 час назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 2 дня назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 3 дня назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Происшествия 5 дней назад

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи и подрыве отдела полиции под Воронежем

Политика 5 дней назад

Школьников в первый день выборов в Госдуму массово вывели на экскурсии: им рассказывают об успехах властей и дарят подарки

Общество 23 минуты назад

Футбольный тренер Хохлов требует моральную компенсацию с Facebook из-за бана за фамилию

Общество 34 минуты назад

Экс-член ОНК Ионов потребовал проверить The Bell и признать его иноагентом

Расследование 1 час назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 1 час назад

На УИК в Дагестане "Зеленым" нарисовали 98%, у ЕР – ноль голосов

Политика 1 час назад

Песков прокомментировал версию о причастности России к покушению на помощника Зеленского

Общество 2 часа назад

Utair разрешит летать с кошками и собаками в кресле. Им придется купить место у окна

Происшествия 2 часа назад

Спасательный вертолет не смог обнаружить исчезнувший с радаров самолет Ан-26

Общество 2 часа назад

"Неожиданный для нас экспромт": Памфилова о пересчете результатов ДЭГ в Москве

Общество 3 часа назад

Путин наградил обезвредившего пермского стрелка сотрудника ДПС орденом Мужества

Политика 3 часа назад

В офисе Зеленского объяснили покушение на его советника борьбой с олигархами

Общество 3 часа назад

МВД планирует искать преступников с помощью искусственного интеллекта и биоматериала

Общество 3 часа назад

То, чего ожидали: Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в России

Происшествия 4 часа назад

На первого помощника президента Украины Сергея Шефира совершено покушение

Политика 4 часа назад

В Москве пересчитают результаты скандального онлайн-голосования

Общество 5 часов назад

Краевой суд отказался сажать в СИЗО подозреваемого в оправдании терроризма

Общество 5 часов назад

Минздрав России утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса

Общество 6 часов назад

Мизулина предложила передать полиции часть функций органов опеки

Общество 6 часов назад

"Реальной опасности не было": Преподаватель объяснил, почему читал лекцию во время шутинга

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика