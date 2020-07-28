"Неожиданный для нас экспромт": Памфилова о пересчете результатов ДЭГ в Москве

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова оказалась удивлена решением руководства Общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами пересчитать голоса дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Она объяснила это инициативой московских властей.

«Этот экспромт для нас неожиданный. Пока к нам из Москвы протоколы не поступали. Сейчас это, конечно, в компетенции Москвы. Есть непонимание и путаница», — пояснила глава ЦИК в комментарии радиостанции Business FM.

При этом она заверила, что система онлайн-голосования, которую ЦИК применял в других регионах, нареканий не вызвала. Напомним, что в столице использовалась своя система, разработанная Департаментом информационных технологий Москвы.

Ранее стало известно, что результаты ДЭГ в Москве будут пересчитаны до 27 сентября. На итоговые результаты голосования, которые будут официально подведены ЦИК в эту пятницу, 24 сентября, результаты пересчета не повлияют, так как не имеют юридической силы. Они будут использоваться исключительно для проверки результатов на фоне высокого общественного резонанса.