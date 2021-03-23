"Робот долго думает": Навальный прокомментировал задержку итогов выборов

Оппозиционер Алексей Навальный высказался на тему задержки итогов голосования в России в своем Instagram.

Навальный отметил, что на выборах в 2019 году «робот» публиковал результаты мгновенно, а сейчас «задумался».

По словам политика, он все выходные ждал адвоката, чтоб хоть что-то узнать о выборах, так как по телевизору перестали показывать даже новости.

«Но зато думал я – узнаю прям всю картину сразу. Ведь результаты электронного голосования известны моментально, а за ночь посчитают все в офлайне. А оказалось, ха-ха-ха, что электронное голосование в Москве – это миллионы голосов – еще не опубликованы. Робот долго думает», – написал он.