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В России за два дня голосования выявили около 10 тысяч фейков о выборах

С января было выявлено 5 тысяч фейков о выборах, при этом только за первый день выборов их количество достигло 7 тысяч

Фото: Global Look Press

За прошедшие два дня голосования в России было выявлено около 10 000 сообщений о фейках на выборах. Об этом сообщил ТАСС первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ (ОП) по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. 

«Суббота выдалась спокойнее. Фейки все же были, хотя их число по сравнению с пятницей упало более чем вдвое – примерно 3 тыс.», – заявил Малькевич. 

По его словам, с января и до первого дня голосования было выявлено 5 тысяч фейков о выборах, при этом только за первый день выборов их количество достигло 7 тысяч.

Он отметил, что за два дня голосования выявлено около 10 тысяч ложных сообщений, а всего за год – 15 тысяч. 

Как подчеркнул Малькевич, в этот раз авторы фейков активно используют Telegram, TikTok, а также YouTube.

«Очень много старых фейков, которые из года в год ходят по разным регионам, выдаются за новые», – пояснил он и добавил, что большинство фейков не достигают своей цели благодаря работе общественников.

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