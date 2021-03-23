На выборах на Камчатке проголосовал Дэйви Джонс

В воскресенье на избирательный участок в Камчатке пришёл избиратель в костюме персонажа из фильма «Пираты Карибского моря» – Дейви Джонс. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Для каждого гражданина нашей страны голосование — это очень важное и ответственное дело. Сегодня мы отдаём голоса за наше будущее. Я сделал свой выбор и призываю всех жителей Камчатки сделать свой. Голосование займёт немного времени, но вы будете знать, что сделали свой вклад в будущее нашего края и нашей страны», – заявил пират.

Как отмечают в правительстве региона, Дейви Джонс проголосовал соблюдая все антиковидные меры. Он также призвал всех жителей Камчатки исполнить свой гражданский долг.