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На выборах на Камчатке проголосовал Дэйви Джонс

"Я сделал свой выбор и призываю всех жителей Камчатки сделать свой", – заявил персонаж из серии фильмов про пиратов

Фото: Правительство Камчатского края

В воскресенье на избирательный участок в Камчатке пришёл избиратель в костюме персонажа из фильма «Пираты Карибского моря» – Дейви Джонс. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

«Для каждого гражданина нашей страны голосование — это очень важное и ответственное дело. Сегодня мы отдаём голоса за наше будущее. Я сделал свой выбор и призываю всех жителей Камчатки сделать свой. Голосование займёт немного времени, но вы будете знать, что сделали свой вклад в будущее нашего края и нашей страны», – заявил пират. 

Как отмечают в правительстве региона, Дейви Джонс проголосовал соблюдая все антиковидные меры. Он также призвал всех жителей Камчатки исполнить свой гражданский долг.

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