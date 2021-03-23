В Питере члена комиссии увели с УИК в наручниках. Он якобы сдал один лишний бюллетень

На УИК №908 в Санкт Петербурге полиция задержала члена комиссии с правом решающего голоса (ПРГ) Ярослава Доскаля по требованию председателя комиссии. С участка мужчину полицейские, облаченные в маски, бронежилеты и шлемы увели в наручниках из-за единственного якобы лишнего бюллетеня. В ходе задержания ему также разбили очки.

Как пишет Telegram-канала «Наблюдатели Петербурга», всё произошло после того как Доскаля настоятельно выпроводили с УИКа под предлогом надомного голосования. Его вместе с членом комиссии с правом совещательного голоса (ПСГ) отправили обойти девять человек. В итоге троих избирателей дома не оказалось, один голосовать отказался, а пятеро проголосовали.

В итоге Доскаль вернул в комиссию по четыре бюллетеня каждого вида, а использованные запечатал в сейф-пакет.

После этого председатель комиссии заявила, будто он вернул на один бюллетень больше, а значит кому-то его не выдал. Тогда Доскаль решил сфотографировать сейф-пакет с принесенными им заполненными бюллетенями, чтобы иметь возможность доказать обратное, но председатель начала звать полицию и его увезли.





«Задержание члена комиссии с правом решающего голоса — случай вопиющий!» — пишут «Наблюдатели Петербурга».