Шантаж или закон: Apple и Google пригрозили наказанием за вмешательство в выборы

Комиссия Совета федерации по защите государственного суверенитета вчера провела заседание с участием представителей Apple и Google. Компании предупредили о «красной черте», переход которой будет расцениваться как грубое нарушение российского законодательства, сообщил «Коммерсант».

Заседание было разделено на два этапа: первый прошел 16 сентября, а второй запланирован на 21 сентября, уже после окончания выборов. По словам председателя комиссии Андрея Климова, цель данного решения заключается в том, чтобы «предупредить тех, кто еще не образумился, что-то не знает, не понимает» и может «случайно нарушить российское законодательство».

Климов также заявил, что Apple и Google в результате своих действий и «бездействия» оказались у "красной черты“, за которой может быть грубое нарушение российского законодательства. «Мы вынуждены будем расценивать это не иначе как иностранное вмешательство во внутренние дела России» – заявил он.

Как отмечается, на второй части заседания действия Apple и Google будут проанализированы и сенаторы определят, перешли ли они «красную черту».

Ранее сегодня Apple и Google удалили приложение «Навальный», в котором присутствует «Умное голосование», из Appstore и Google Play. Утром также стало известно, что Apple отключила в России функцию «Частный узел», которая позволяет скрыть настоящий IP-адрес при использовании на различных ресурсах и данные о том, на какие ресурсы вы заходите.