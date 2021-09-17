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Голосование строем и перепутанные кандидаты. Как проходят выборы в Сибири и на Дальнем Востоке

Sobesednik.ru изучил возможные нарушения, на которые жалуются при голосовании на Дальнем Востоке

Фото: "Карта нарушений"

В Приморье на УИК №724 курсанты военно-морского училища пришли голосовать дружным строем в военной форме, сообщает корреспондент агентства PrimaMedia. Все они по очереди проголосовали. Об этом сообщил и наблюдатель на «Крату нарушений» «Голоса»*.

О подобных случаях сообщают и в ряде других городов и регионов. В частности, аналогичное организованное голосование военнослужащих засняла «Новая газета» на избирательном участке №502 во Владивостоке. Там строем пришли голосовать моряки Тихоокеанского флота.

Также во Владивостоке и десятки сотрудников верфи пришли голосовать не по месту прописки, а по открепительным удостоверениям на УИК №480 рядом с местом работы. Ранее Sobesednik.ru писал, что в некоторых регионах с утра наблюдались очереди из административно-зависимых избирателей при голосовании по открепительным удостоверениями.

В Хабаровском крае, где проходят не только выборы в Госдуму, но и скандальные выборы губернатора, нарушений на карте «Голоса» почти нет. Врио Михаил Дегтярев уже проголосовал, приведя на выборы всю свою семью, пишет DVHab, а его основной оппонент, телеведущая Марина Ким, проголосовала непублично.

Относительно много возможных нарушений «Голос» фиксирует в Приморском крае. Так, на УИК №613 член избирательной комиссии подал жалобу и заявлением в полицию на предполагаемый подкуп избирателей.

Один из кандидатов пожаловался, что члену УИК с ПСГ от него не позволяют изучать документы и списки надомного голосования. Тот же кандидат заявил, что на УИК №813 ПСГ также не дают смотреть в списки надомников: якобы при отъезде членов комиссии на надомное голосование в реестре было 40 человек, а при возвращении — уже 140.

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