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СМИ: От бюджетников требуют проголосовать до 12 часов первого дня

Источники сообщают, что работников госструктур просят голосовать сразу для усиления корпоративной мобилизации

Фото: Ксения Фадеева

Очереди на открепление в Томске

Административно-зависимый электорат — сотрудники государственных и окологосудартсвенных предприятий (госкомпании, господрядчики и прочие) должны проголосовать до 12 часов дня в первые сутки трехдневного голосования. Об этом сообщает признанная властями «иноагентом» «Медуза» со ссылкой на близкий к администрации президента источник. Информацию журналистам также подтвердил другой источник, близкий к московской администрации.

При этом, по словам последнего, в столице это требование действует, но в электронном голосовании. Напомним, что ранее стало известно о проблемах на сайте mos.ru — москвичи жалуются, что им приходится долго ждать, пока он даст им проголосовать. В мэрии проблемы отрицают, а сроки ожидания оценивают в 10-15 минут из-за наплыва пользователей. Алексей Венедиктов заявил о DDoS-атаке.

Информация «Медузы» косвенно подтверждается и многочисленными публикациями в социальных сетях, где публикуются фото и видео с длинными очередями на избирательных участках в разных регионах страны.

При этом источники утверждают, что задача заключается в том, чтобы эффективнее реализовать корпоративную и бюджетную мобилизацию: тех, кто не пришел в первой половине первого дня, будет возможность принудить к этому в следующие двое суток.

Также сообщается, что от бюджетников массово требуют открепиться от своего участка и прикрепиться к участку по месту работы. О подобных случаях в Томске, в частности, пишет депутат городского парламента Ксения Фадеева.

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