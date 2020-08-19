В Москве электронное голосование начало "виснуть". Венедиктов заявил о DDoS-атаке

Глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко заявил, что сейчас на голосование через портал mos.ru среднее время ожидания возможности проголосовать составляет 10-15 минут.

«Количество голосов в единицу времени достаточно большое, поэтому сейчас наблюдается электронная очередь пользователей», — пояснил он в разговоре ТАСС. При этом наличие каких-либо проблем в работе системы чиновник отрицает, называя это «штатной» процедурой.

Глава общественного штаба по наблюдению в Москве, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что на портал для голосования идут DDoS-атаки. «У нас одновременно идут DDoS-атаки, может быть, не очень огромные, но, тем не менее, фронтальные», — сказал он.

При этом, как пишет депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, по словам Венедиктова, время ожидания возможности проголосовать по Сети составляет от двух до пяти минут.

Одновременно замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил «Интерфаксу», что по состоянию на 8:45 утра по московскому времени уже проголосовали дистанционно порядка 10% от общего числа записавшихся на электронное голосование.