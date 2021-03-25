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Сегодня, в 12:22

В первый день голосования перед участками возникли аномальные очереди

Наблюдатели считают этот тренд очень подозрительным

С самого утра в центре Москвы около УИК №9 в районе Арбата в очередь выстроилась около двух тысяч человек. Все они хотят проголосовать на выборах в Госдуму.

Наблюдатели рассказала корреспонденту "Собеседника", что такая ситуация больше всего похожа на "голосование бюджетников". Это когда сотрудники организации открепляются от своих участков и приходят на один УИК единым строем. При этом, работодателю проще контролировать то, как голосуют его подчиненные.

Примерно в 300 метрах от школы, где проходит голосование, располагается здание Генерального штаба.

Об аномальных очередях в первых из трех дней голосования сообщают наблюдатели и в других регионах.

  • По информации "Новой газеты", на один из участков Екатеринбурга одновременно пришли голосовать около 100 сотрудников крупного холдинга "Сима-Ленд".
  • Член наблюдательной комиссии №2004 Дмитрий Шабанов, расположенной в центре Новосибирска, рассказал о массовом голосовании полицейских, сотрудников МЧС и учителей.
  • Крупные очереди были замечены так же в Красноярске и Кызыле.
  • Во Владивостоке организованной группой пришли голосовать моряки Тихоокеанского флота, а в Омске на участок прибыл строй Росгвардии.
Дмитрий Гудков: В целом, это голосование – про то, как мы достанем фигу из кармана
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