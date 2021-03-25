С самого утра в центре Москвы около УИК №9 в районе Арбата в очередь выстроилась около двух тысяч человек. Все они хотят проголосовать на выборах в Госдуму.

Наблюдатели рассказала корреспонденту "Собеседника", что такая ситуация больше всего похожа на "голосование бюджетников". Это когда сотрудники организации открепляются от своих участков и приходят на один УИК единым строем. При этом, работодателю проще контролировать то, как голосуют его подчиненные.

Примерно в 300 метрах от школы, где проходит голосование, располагается здание Генерального штаба.

Об аномальных очередях в первых из трех дней голосования сообщают наблюдатели и в других регионах.