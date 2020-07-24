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Дмитрий Гудков: В целом, это голосование – про то, как мы достанем фигу из кармана

Опальный политик рассказал Sobesednik.ru, в чём разница между «Умным голосованием» и «голосованием за хороших людей» на предстоящих выборах в Госдуму

Фото: фото из соцсетей

Выборы в Госдуму пройдут уже на этих выходных. Интриги, казалось бы, никакой. Однако, российские власти заставляют думать, что она есть или могла бы быть: протестное "Умное голосование", разработанное командой Навального, подвергается весьма жёсткому давлению, чреватому проблемами и для общества, и для государства.

Инициатива Фонда борьбы с коррупцией* «голосуй за кого угодно, только не за "Единую Россию"» вызывает не только ненависть ЕР, но и дискуссии среди оппозиции и протестного электората: рекомендации голосовать за коммунистов, ЛДПРовцев или СРов, приходящие от ФБК, пришлись по душе далеко не всем, кому по душе, например, «Яблоко».

О том, что такое российские парламентские выборы и какие жесты ещё есть смысл делать в российской политической жизни, рассказал Sobesednik.ru оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

- Это не выборы – констатирует политик. - Это просто спецоперация по удержанию и захвату власти, так к этому и надо относиться, чтобы не питать иллюзий и не думать, что сейчас решается вопрос смены власти в парламенте. Нет, конечно же. Но если нет готовности  брать власть как-то по-другому - а такой готовности сейчас нет, по крайней мере, на ближайшие выходные - я сторонник того, чтобы во всём участвовать.

Когда мы ни в чём не участвуем, с нами никто не считается, ситуация ухудшается. Мы должны быть политически активными. Участвуешь – значит, ты есть. Не участвуешь – значит, тебя нет.

Поскольку никакой другой стратегии на ближайшие выходные нет – сняли очень многих кандидатов - я считаю, что массовое протестное голосование не поменяет, конечно, власть, но может оказать влияние на какие-то расклады.

Если в результате закручивания гаек общество отвечает массовым протестным голосованием, это в любом случае приведёт власть к выводу, что опора только на силовиков - дело рискованное. Соответственно, стратегия может быть пересмотрена - как и доминирование всех наших "ястребов" в погонах во внутренней политике.

Массовое протестное голосование может приостановить репрессии, кого-то "опрокинуть", "вышибить", заставить власть идти на грубые, заметные фальсификации результатов голосования в крупных городах. У них в кармане уже 15 миллионов голосов из "электоральных султанатов" и каждый четвёртый голос по стране. Если мы не будем участвовать, им не нужно ничего фальсифицировать, и они спокойно сделают себе конституционное большинство. 

А если явка будет высокой, им придётся идти на грубые фальсификации, они будут заметны, и это станет для них проблемой. Это может привести к митингам и протестам: триггером для "Болотной" стали именно фальсификации на выборах.

Я понимаю, что выбора нет. Но где-то есть порядочные люди, которые в эти чёртовы бюллетени умудрились попасть. В Москве - 4-5 кандидатов демократических взглядов: Алёна Попова, Марина Литвинович, Брюханова, Вихарева, Рыжков. В Питере – Борис Вишневский. В Калининграде - Соломон Гинцбург. Если несколько приличных депутатов в некоторых округах появится, это лучше, чем если их там вообще не будет.

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Что касается "Умного голосования"… Это штука неприятная многим, в том числе его организаторам - потому что им приходится выбирать между плохими кандидатами. Я понимаю, когда нет нормального кандидата, и "Умное голосование" предлагает вышибить "единоросса". Если только это не тот случай, когда альтернатива ещё хуже - какой-нибудь "кровопийца"-сталинист. В КПРФ иногда проскакивают какие-то беспартийные нормальные люди, которые не разделяют идей сталинизма и т. д. От "Справедливой России" идёт Соломон Гинцбург.

Единственное, с чем я не согласен, это с тем, что есть хороший кандидат от демократов с нормальными взглядами, например, Алёна Попова, которая активно и самоотверженно борется за права женщин, а «Умное голосование» поддержало депутата, который голосовал за людоедский закон. Здесь я не поддерживаю «Умное голосование», здесь мы расходимся.

- Почему «Умное голосование» порой делает такую странную ставку?                            

- Они делают ставку на тех, у кого, по их мнению, больше шансов пройти в Госдуму. Но я не собираюсь делать из этого скандал и ругать "Умное голосование".

В целом, это голосование – про то, как мы достанем фигу из кармана. Можно достать её быстро, можно достать её медленно. Можно показать фигу, можно показать фак, можно ещё что-то. Спорить, фига это будет или фак, и ругаться из-за этого бессмысленно.

Мой призыв: голосуйте за хороших людей. Если в вашем округе есть демократы, люди ваших взглядов - нужно поддержать их. Если таких нет - проголосуйте за того, кто не вызывает рвотного рефлекса. В крайнем случае - порвите бюллетень.

Для меня идеологический выбор имеет большее значение. Я знаю, что такое парламентские партии, они абсолютно зачищены от самостоятельных людей. И я знаю, как эти партии управляются, разницы между ними особой нет. Ну будет Жириновский и Зюганов чуть дороже обходиться администрации президента. Даже если "Единая Россия" не наберёт 301 мандат, а наберёт 290 - 11 она быстро купит у ЛДПР, КПРФ или СР. Но какой-то политический жест в сторону власти сделать нужно.

- «Умное голосование» и голосование «за хороших людей» не противоречат друг другу?

- Иногда противоречит, иногда нет. "Умное голосование" поддержало Сергея Митрохина, Игоря Николаева, Бориса Вишневского. И я их поддержал. Вот здесь нет противоречия. А вот "Умное голосование" поддержало коммуниста - а я поддерживал Эльвиру Вихареву, Алёну Попову, Кирилла Гончарова. Вот здесь мы противоречим.

Но повода для скандала я здесь не вижу. Один сделал один жест в сторону власти, другой – другой жест. Спорить об этом и ругаться не имеет смысла.

 У нас разный подход в оппозиции. кто-то говорит: всё равно, за кого, лишь бы вышибить "единоросса". Кто-то говорит: нет, всё равно, надо, чтобы были люди наших взглядов. Вот там где люди наших взглядов - известные, которых мы знаем - идут пока что даже не вторыми, а третьими - ну так пусть они станут вторыми. Может быть, на следующих выборах они станут фигурами, претендующими на первое место.

Юлия Галямина на прошлых выборах была второй, а на этих стала фаворитом. В этом смысле у нас разные подходы, но я не хочу спорить и демотивировать этим сторонников – надо идти и голосовать. Где-то мы совпали с «Умным голосованием», где-то нет. Мне конечно не нравится голосование за коммунистов или ЛДПР. Среди эсеров – впрочем, и среди КПРФ тоже - есть несколько порядочных людей. Но есть много округов, где я бы не стал бы голосовать за ЛДПР, слишком хорошо их знаю.

- Если мы знаем, во что превратился наш парламент – какой смысл голосовать за «хороших людей»? За Алёну Попову или, например, Марину Литвинович?

- Смысл в том, что Алёна Попова шла со своим главным конкурентом Обуховым примерно с одинаковым результатом. И надо было поддержать Попову. С Литвинович и Брюхановой история сложная, мне нравятся оба кандидата.

Можно, к примеру,  взять округ, где идёт яблочник Кирилл Гончаров. Если "яблочник", демократ приходит вторым, а коммунист третьим - у демократа появляется возможность на следующих выборах усилиться и стать политической фигурой, которая может претендовать на первое место. Со второго места на первое можно заскочить.

А если демократ бился, бился, а все поддержали коммуниста - он пришёл третьим-четвёртым, плюнул и потерял интерес к выборам. И мы потеряем политика, способного сформировать демократическую команду.

*«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией и запрещён на территории страны

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