Дмитрий Гудков: В целом, это голосование – про то, как мы достанем фигу из кармана

Что касается "Умного голосования"… Это штука неприятная многим, в том числе его организаторам - потому что им приходится выбирать между плохими кандидатами. Я понимаю, когда нет нормального кандидата, и "Умное голосование" предлагает вышибить "единоросса". Если только это не тот случай, когда альтернатива ещё хуже - какой-нибудь "кровопийца"-сталинист. В КПРФ иногда проскакивают какие-то беспартийные нормальные люди, которые не разделяют идей сталинизма и т. д. От "Справедливой России" идёт Соломон Гинцбург.

Единственное, с чем я не согласен, это с тем, что есть хороший кандидат от демократов с нормальными взглядами, например, Алёна Попова, которая активно и самоотверженно борется за права женщин, а «Умное голосование» поддержало депутата, который голосовал за людоедский закон. Здесь я не поддерживаю «Умное голосование», здесь мы расходимся.

- Почему «Умное голосование» порой делает такую странную ставку?

- Они делают ставку на тех, у кого, по их мнению, больше шансов пройти в Госдуму. Но я не собираюсь делать из этого скандал и ругать "Умное голосование".

В целом, это голосование – про то, как мы достанем фигу из кармана. Можно достать её быстро, можно достать её медленно. Можно показать фигу, можно показать фак, можно ещё что-то. Спорить, фига это будет или фак, и ругаться из-за этого бессмысленно.

Мой призыв: голосуйте за хороших людей. Если в вашем округе есть демократы, люди ваших взглядов - нужно поддержать их. Если таких нет - проголосуйте за того, кто не вызывает рвотного рефлекса. В крайнем случае - порвите бюллетень.

Для меня идеологический выбор имеет большее значение. Я знаю, что такое парламентские партии, они абсолютно зачищены от самостоятельных людей. И я знаю, как эти партии управляются, разницы между ними особой нет. Ну будет Жириновский и Зюганов чуть дороже обходиться администрации президента. Даже если "Единая Россия" не наберёт 301 мандат, а наберёт 290 - 11 она быстро купит у ЛДПР, КПРФ или СР. Но какой-то политический жест в сторону власти сделать нужно.

- «Умное голосование» и голосование «за хороших людей» не противоречат друг другу?

- Иногда противоречит, иногда нет. "Умное голосование" поддержало Сергея Митрохина, Игоря Николаева, Бориса Вишневского. И я их поддержал. Вот здесь нет противоречия. А вот "Умное голосование" поддержало коммуниста - а я поддерживал Эльвиру Вихареву, Алёну Попову, Кирилла Гончарова. Вот здесь мы противоречим.

Но повода для скандала я здесь не вижу. Один сделал один жест в сторону власти, другой – другой жест. Спорить об этом и ругаться не имеет смысла.

У нас разный подход в оппозиции. кто-то говорит: всё равно, за кого, лишь бы вышибить "единоросса". Кто-то говорит: нет, всё равно, надо, чтобы были люди наших взглядов. Вот там где люди наших взглядов - известные, которых мы знаем - идут пока что даже не вторыми, а третьими - ну так пусть они станут вторыми. Может быть, на следующих выборах они станут фигурами, претендующими на первое место.

Юлия Галямина на прошлых выборах была второй, а на этих стала фаворитом. В этом смысле у нас разные подходы, но я не хочу спорить и демотивировать этим сторонников – надо идти и голосовать. Где-то мы совпали с «Умным голосованием», где-то нет. Мне конечно не нравится голосование за коммунистов или ЛДПР. Среди эсеров – впрочем, и среди КПРФ тоже - есть несколько порядочных людей. Но есть много округов, где я бы не стал бы голосовать за ЛДПР, слишком хорошо их знаю.

- Если мы знаем, во что превратился наш парламент – какой смысл голосовать за «хороших людей»? За Алёну Попову или, например, Марину Литвинович?

- Смысл в том, что Алёна Попова шла со своим главным конкурентом Обуховым примерно с одинаковым результатом. И надо было поддержать Попову. С Литвинович и Брюхановой история сложная, мне нравятся оба кандидата.

Можно, к примеру, взять округ, где идёт яблочник Кирилл Гончаров. Если "яблочник", демократ приходит вторым, а коммунист третьим - у демократа появляется возможность на следующих выборах усилиться и стать политической фигурой, которая может претендовать на первое место. Со второго места на первое можно заскочить.

А если демократ бился, бился, а все поддержали коммуниста - он пришёл третьим-четвёртым, плюнул и потерял интерес к выборам. И мы потеряем политика, способного сформировать демократическую команду.

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