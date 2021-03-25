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Генерал ФСБ рассказал, что будет с пойманным "воронежским стрелком"

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов уверен, что злоумышленник действовал не спонтанно, а серьезно готовился к преступлению

-Понятно, что это не спонтанное действие, видно, что человек готовился, у него был прямой умысел. Вся эта экипировка, использование светошумовых гранат указывают на то, что он явно любит повоевать с кем-то, — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru

Генерал ФСБ в отставке отметил уровень подготовки преступника.

-Мы видим, что у него достаточно серьёзная экипировка, - отмечает Михайлов. - Он готовился серьёзно. Если бы он шёл на самопожертвование какое-то, он бы это реализовал. Но в данном случае у него таких мыслей не было, и человек вряд ли покончит жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семьи и нападении на отдел полиции в Воронежской области. Больше суток его искали полиция, ФСБ и местные жители.

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи и подрыве отдела полиции под Воронежем

Теги: #воронеж

Рубрика: Общество

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