В Воронежской области идет поиск преступника, который утром в четверг взорвал отдел полиции в городе Лиски, а также подозревается в убийстве трех человек, включая ребенка. По предварительным данным, злоумышленником является 34-летний сотрудника ЧОПа Владимир С.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Воронежской области, сначала мужчина на почве бытового конфликта совершил убийство знакомой семьи. После этого он направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области и при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции. Затем злоумышленник сел в автомобиль «Нива» и уехал с места преступления в направлении города Острогожск Воронежской области.

— По предварительной информации, в результате взрыва сотрудник взвода патрульно-постовой службы, 1995 г.р., получил осколочное ранение голени правой ноги, не представляющее угрозы для жизни, - сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч.2 ст. 105, ч.1 ст. 222, ст. 317, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства.

На кадрах с камер наблюдения видно, что злоумышленник уезжает с места преступления на автомобиле с логотипом компании «ЭкоНиваАгро». На ее сайте указано, что фирма занимается молочным и мясным животноводством, производством зерновых, зернобобовых, кормовых культур, высокорентабельных технических культур и семеноводством. Фирма работает с 2002 года, сейчас в ней работает около 3,5 тыс. человек.

«ЭкоНиваАгро» стабильно прибыльна - только в прошлом году она заработала 312,5 млн рублей, ее выручка составила почти 15 млрд рублей. При этом компания почти не зарабатывает на госконтрактах - за все время работы она получила от тендером всего 15 млн рублей. Среди прочего, «ЭкоНиваАгро» поставляла свою продукцию сельхозпредприятию «Тавакан» и федеральной сетевой компании «ЕЭС», входящей в «Россети».

Местные жители рассказали, что в городе проходит спецоперация по поимке преступника.

— В центре стоит много нарядов полиции, скорая, спецназ. Все перекрыто, - рассказал один из жителей.