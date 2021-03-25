Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи и подрыве отдела полиции под Воронежем

Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семьи и нападении на отдел полиции в Воронежской области. Больше суток его искали полиция, ФСБ и местные жители.

Рано утром 16 сентября у здания МВД по Лискинскому району Воронежской области появился необычный мужчина в военном обмундировании. В руках он держал два взрывных устройства: одно привел в действие на входе, а второе закинул внутрь здания. В результате пострадал сотрудник полиции — он получил осколочное ранение. Также было повреждено здание МВД. Преступник, тем временем, сел в автомобиль «Нива» и скрылся с места происшествия.

В то же утро в одном из домов села Волчанское были найдены три тела — это были члены курдской семьи Ибрагимовых. Все они были застрелены. Среди жертв безжалостного убийцы оказался 5-летний мальчик.

Изначально полицейские разослали неверную ориентировку — в преступлении подозревался 34-летний сотрудник ЧОПа Владимир С. По данным «Собеседника», мужчина ранее не был судим, служил в армии и никак не запятнал себя перед законом. Лишь сутки спустя выяснилась настоящая личность преступника — им оказался 54-летний уроженец Волчанского Виктор Мирской.