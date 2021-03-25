Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи и подрыве отдела полиции под Воронежем
Злоумышленник оказал сопротивление и был ранен в голову
Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семьи и нападении на отдел полиции в Воронежской области. Больше суток его искали полиция, ФСБ и местные жители.
Рано утром 16 сентября у здания МВД по Лискинскому району Воронежской области появился необычный мужчина в военном обмундировании. В руках он держал два взрывных устройства: одно привел в действие на входе, а второе закинул внутрь здания. В результате пострадал сотрудник полиции — он получил осколочное ранение. Также было повреждено здание МВД. Преступник, тем временем, сел в автомобиль «Нива» и скрылся с места происшествия.
В то же утро в одном из домов села Волчанское были найдены три тела — это были члены курдской семьи Ибрагимовых. Все они были застрелены. Среди жертв безжалостного убийцы оказался 5-летний мальчик.
Изначально полицейские разослали неверную ориентировку — в преступлении подозревался 34-летний сотрудник ЧОПа Владимир С. По данным «Собеседника», мужчина ранее не был судим, служил в армии и никак не запятнал себя перед законом. Лишь сутки спустя выяснилась настоящая личность преступника — им оказался 54-летний уроженец Волчанского Виктор Мирской.
По версии следствия, мужчина находился в конфликте с убитыми соседями. Его скот уничтожил урожай с соседнего огорода, из-за чего те подали в суд. В базе приставов указано, что Мирской был вынужден компенсировать им вред по решению суда. Судя по всему, бытовой конфликт и стал причиной жуткой расправы над тремя людьми, включая ребенка.
Полицейские оцепили Волчанское, поскольку было подозрение, что Мирской заминировал свой дом. Вскоре его автомобиль остановили на территории Подгоренского района Воронежской области. Подозреваемый попытался оказать сопротивление и был ранен в голову.
Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч.2 ст. 105, ч.1 ст. 222, ст. 317, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства.
Мирскому грозит пожизненное лишение свободы.